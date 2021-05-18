1,2 млрд на чартеры по России и 1 млрд рублей за вывоз туристов из Турции и Танзании дал Мишустин туроператорам

Правительство утвердило распоряжения о поддержке туристической отрасли, сообщили на сайте кабмина 18 мая.
На субсидирование чартерных туристических перевозок по России направят 1,2 млрд рублей. Такое распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства позволят компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм.
Решение принято по итогам общения Михаила Мишустина с представителями отрасли во время рабочей поездки в Республику Алтай. Ожидается, что эта мера поможет снизить стоимость туристических услуг для потребителей.
Также подписано распоряжение о выделении 1 млрд рублей на выплату компенсаций туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. Авиасообщение с этими странами было ограничено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Как сообщил на заседании правительства 13 мая Михаил Мишустин, всего было эвакуировано более 50 тысяч человек.
Как стало известно 18 мая, ряд российских авиакомпаний прекратили продажу билетов в Турцию на вес период курортного сезона. Причина тому - неблагоприятная обстановка в популярной для российских туристов стране.