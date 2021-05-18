Российские авиакомпании отказались продавать билеты в Турцию до конца лета

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажи билетов в Турцию на все рейсы, кроме двух в неделю, разрешенных оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
«Планирование путешествий - это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», - цитирует ТАСС Михаила Демина, официального представителя авиакомпании.
В случае, если правительство примет решение о восстановлении сообщений с данной страной, «Аэрофлот» запустит необходимое число рейсов, способное удовлетворить потребности граждан России и откроет продажи билетов.
18 мая стало известно, что авиакомпания S7 закрыла продажу билетов Турцию до октября - до конца курортного сезона. В компании пояснили, что пока не дадут официального разрешения на полеты в эту страну, они не хотят доставлять неудобства пассажирам.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", регулярные и чартерные рейсы в Турцию Россия закрыла 15 апреля из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Напомним, что в Турции сейчас введен локдаун и действует комендантский час.