Закон для пенсионеров приняла Госдума: Начисления и доплаты оформят автоматически

Госдума 18 мая приняла закон, по которому инвалидам пенсию будут оформлять в беззаявительном порядке. После того, как человек попадает в реестр инвалидов, в течение пяти дней происходит рассмотрение, оформление и потом уже ему сообщают о том, какая назначена выплата.
В список беззаявительного порядка назначения пенсий попали также страховые пенсии по инвалидности, социальные по инвалидности и назначаемые по предложению службы занятости.
Через портал госуслуг необходимо будет оформить согласие на использование банковского счета, используемого для начисления выплат. По новому закону вводится презумпция согласия на увеличение пенсий. Это значит что не нужно будет подавать заявления для получения повышенных выплат.
Законом предусматривается беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности.
Для пенсионеров, получающих повышенную на 25 % фиксированную выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не менее 30 календарных лет проработали в сельском хозяйстве, указанное повышение к фиксированной выплате будет сохраняться при их выезде на новое место жительства за пределы сельской местности.
Принятие закона упростит получение госуслуг. Норма о досрочной доставке пенсии может распространяться на все виды чрезвычайных ситуаций (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального характера).
Кроме того, ПФР возложили обязанность по информированию о предполагаемом размере страховой пенсии по старости россиян, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины). Информирование предлагается осуществлять раз в три года через личный кабинет на сайте госуслуг.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.