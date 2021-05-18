Пропавшего 6-летнего мальчика увел судимый, решивший стать ему отцом: У ребенка случилась истерика

В Нижнем Новгороде найден шестилетний ребенок через 15 часов после исчезновения. В компании ранее судимого мужчины мальчик прошел не меньше 11 километров из одного конца города в другой.
В поиске помогли кадры видеонаблюдения, на которых видно как мальчик в сопровождении взрослого уверенно и спокойно передвигается по улице. У ребенка в руках бутылка с водой, у мужчины - скейтборд. Когда через 15 часов малыша нашли, у него была истерика и он просился к маме. Патрульные заметили мужчину и плачущего ребенка.
По словам женщины, сын спросил у нее 50 рублей на газировку и пошел в магазин. Далее он должен был пойти играть в соседний двор, так как семья проживает в бараке, где нет игровой площадки. Женщина воспитывает двоих детей одна.
По выводам, сделанным сотрудниками полиции после просмотра записи, мужчина был мальчику знаком, однако мать это отрицает. На поиски было организовано не меньше 300 неравнодушных граждан, волонтеров, сотрудников полиции и СК.
В настоящее время ребенок находится в реабилитационном центре, с ним работают психологи, а воспитатели постоянно находятся рядом. По словам задержанного он не собирался причинять ребенку вреда, а хотел стать ему отцом. После данных слов мужчине будет назначена психологическая экспертиза. Ранее мужчина был судим.