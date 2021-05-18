Умерла прямо в поезде метро пассажирка: Ее без сознания вынесли на перрон станции "Речной вокзал" в Новосибирске

В новосибирском метрополитене вечером 18 мая произошел трагический инцидент. Прямо в вагоне поезда скончалась женщина. По предварительным данным, умерла пенсионерка.
Как стало известно, это случилось, когда поезд прибыл на станцию метро "Речной вокзал".
По словам очевидцев, пассажирке стало плохо, она потеряла сознание. Ее вынесли на перрон. Но когда на место происшествия прибыли медики скрой помощи, женщина была уже мертва - констатировали смерть.
На место происшествия выезжали полицейские. Как сообщали в главке МВД по Новосибирской области, началась проверка по факту смерти пассажирки. В свою очередь, Следственный комитет тоже выясняет все обстоятельства гибели пенсионерки и устанавливает ее личность.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром во вторник прохожие обнаружили лежащей на тротуаре без сознания старушку недалеко от здания поликлиники №1 в Бердске. Вызвали скорую помощь, которая приехала оперативно, поскольку отделение находится в том же здании. Бабушку госпитализировали.