Выпускники-танцоры "Обских зорей" Бердска приехали на 50-летний юбилей народного ансамбля из Москвы и Крыма. И станцевали
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Выпускники-танцоры "Обских зорей" Бердска приехали на 50-летний юбилей народного ансамбля из Москвы и Крыма. И станцевали

5:03:575/20/2021,Маргарита МартыноваФото: Елены Синицыной
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Ансамбль «Обские зори» – постоянный участник и победитель международных, всероссийских, региональных, областных праздников и фестивалей в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге. Своими выступлениями и народными костюмами девушки покоряли публику на международных фестивалях в Монголии и Китае.

Выпускницы народного коллектива ансамбль танца "Обские зори" - участницы юбилейного концерта

16 мая 2021 года на сцене ДК «Родина» в Бердске народный коллектив ансамбль народного танца «Обские зори» отметил свой юбилей — 50 лет.
- Ансамбль «Обские зори» – постоянный участник и победитель международных, всероссийских, региональных, областных праздников и фестивалей в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге. Своими выступлениями и народными костюмами девушки покоряли публику на международных фестивалях в Монголии и Китае. Коллектив постоянно выступает на разных площадках Новосибирской области, активно сотрудничает с домами национальных культур, - читаем на сайте ДК «Родина», именно здесь в далеком 1971 году и был создан самодеятельный ансамбль танца.

Сегодня, 20 мая 2021 года, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с выпускницей ансамбля Еленой Синицыной о юбилейном концерте. Елена Викторовна танцевала в «Обских зорях» с 7-ми лет.
- Я пришла в ансамбль в детский коллектив «Родничок». ДК «Родина» только тогда построился, и детского коллектива ещё не было. Пришли взрослые танцоры - работники БЭМЗа. Мы были самые первые дети. Руководителем у нас была Наталья Александровна Сорокина. Танцевали мы народные танцы. Русские, украинские, всех национальностей и народов СССР. А уже во взрослую группу мы пришли подростками. Помню, как название ансамблю придумывали. Был настоящий мозговой штурм. Наталья Александровна дала задание всем — придумать название, и мы придумали и выбрали - «Обские зори». Ольга Валентиновна Косоногова работала сначала педагогом-репетитором, а потом стала руководителем ансамбля, - рассказала Елена Викторовна.

Сегодня ансамбль народного танца «Обские зори» - это коллектив, который хранит и поддерживает традиции национальных танцев. Основу его хореографического стиля составляют русские народные, национальные и народно-стилизованные танцы.

- Праздник получился замечательный. Представляете, через 20 лет после выпуска мы вышли на сцену. И не просто вышли — а танцевали. Два месяца ходили на репетиции. И танцевали два танца — русский народный и украинский. И нужно было танцевать по-настоящему. Оказалось, что руки - ноги всё помнят! Наталья Александровна похвалила нас — молодцы, девчонки! Не подвели! Не стыдно было за вас, смотрелись на сцене не хуже молодежи!- рассказала Елена Викторовна.

В разных городах сейчас живут выпускники ансамбля «Обские зори». За 50 лет работы хореографы ансамбля научили танцевать сотни девушек и юношей.
- Выпускники нашего ансамбля прилетели из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Крыма специально на юбилей. Получился большой праздник, теплая встреча. У нас такие воспоминания! Ансамбль «Обские зори» на гастролях был в Китае и Монголии, в Томске, Омске, Барнауле. Мы объехали всю Новосибирскую область, в Сузунском районе выступали прямо в поле на уборочных. Была очень интересная жизнь, много событий, встреч, а теперь — много прекрасных воспоминаний, - говорит Елена Викторовна.

Самое важное воспоминание — как коллектив защищал звание народного.
- Наталья Александровна Сорокина с нами занималась просто целыми сутками. Мы репетировали без конца. Было очень трудно, волновались очень. Приезжала комиссия, мы танцевали — и защитили звание народного коллектива. Наталья Александровна с нами конечно много сил и энергии тратила, мы ей очень благодарны. А потом младшим в ансамбле мы говорили, что мы дали старт, теперь подтверждайте, держите марку. Несколько раз уже подтверждали, молодцы, - рассказывает Елена Викторовна.
Сегодня в репертуаре коллектива «Обские зори» более 15 разножанровых сценических постановок. Руководитель ансамбля Ольга Косоногова является Лауреатом «Золотой книги культуры Новосибирской области» в номинации «Верность призванию».

Руководитель ансамбля "Обские зори" Наталья Сорокина со своими учениками

На юбилейном концерте выпускники исполнили украинский народный танец

Русский народный танец в исполнении выпускников ансамбля "Обские зори"

На сцене ДК "Родина" выпускники 90-ых годов народного коллектива ансамбля "Обские зори"

Встреча на сцене ДК "Родина" - выпускники и руководитель "Обских зорь" Наталья Сорокина

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