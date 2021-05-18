Впал в кому упавший с электросамоката солист Мариинки: Он был в тяжелой степени опьянения

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому. Он серьезно разбился, когда катался по тротуару на электросамокате. О госпитализации артиста с тяжелой черепно-мозговой травмой стало известно в понедельник. Ему сделали операцию по удалению гематомы в черепе. Сейчас танцор находится в состояние медикаментозной комы и на искусственной вентиляции легких.
Упавший с электросамоката и оказавшийся в коме артист Мариинки был сильно пьян, сообщает Telegram-канал Life Shot. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что он отлетает на несколько метров, вероятно, наехав на препятствие. После удара о тротуар Залеев не двигается.
По сообщению телеграм-канала, в анализах пострадавшего обнаружили 2,7 промилле этанола, что соответствует тяжелой степени опьянения.
Давид Залеев - заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания. Лауреат XII Международного конкурса артистов балета «Арабеск», театральной премии Республики Татарстан «Тантана». В труппе Мариинского театра выступает 8 лет.