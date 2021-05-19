Поздравление День пионерии 19 мая 2021 и ретро-картинки для самых лучших и первых

В прекрасный теплый майский день
Еще одна взросления ступень
Постигла наших мам и пап,
Их пионерский дружный ряд.
День пионеров, поколения день
Которому средь дня было не лень
Через дорогу бабушку свести
Или за кем-то, просто подмести.
Носили красный галстук и значки
Страны Советов светлячки.
Давайте вспомним тот прекрасный миг,
В котором их парад не стих.
В честь пионеров сегодня парад.
Каждый повяжет галстук в наряд.
Поздравим товарищей пионеров
За великое честное бравое дело.
Пожелаем надежду и веру в себя,
Чтобы общее дело было не зря,
Трудиться на счастье и благо людей,
Быть еще лучше, добрей и смелей!
Ты сегодня ярким цветом, май,
Светлым, лучезарным небосводом
Пионеров наших поздравляй!
Пусть крепчает смена год от года.
Пусть сверкают юные глаза
Чистотой идей и планов дерзких
У всех тех, кто галстук повязал
Гордо себе алый пионерский!
День пионерии сегодня
И я вступлю в её ряды,
Значок повешу на грудь гордо,
Я пионер своей страны!
Хоть не так много нас ребята,
Но пионерство навсегда,
Мы ходим строем, как солдаты,
И вера наша столь тверда.
Предателям здесь нету места,
Для всех мальчишек мы пример,
Из одного мы все тут теста,
Зовёмся гордо — пионер!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru