Поздравление День пионерии 19 мая 2021 и ретро-картинки для самых лучших и первых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравление День пионерии 19 мая 2021 и ретро-картинки для самых лучших и первых

11:20:425/19/2021Фото: bipbap
0

Поздравьте всех тех, кто состоял в советское время в рядах Пионерской организации, впервые образованной 19 мая 1922 года!

День пионерии

В прекрасный теплый майский день
Еще одна взросления ступень
Постигла наших мам и пап,
Их пионерский дружный ряд.

День пионеров, поколения день
Которому средь дня было не лень
Через дорогу бабушку свести
Или за кем-то, просто подмести.

Носили красный галстук и значки
Страны Советов светлячки.
Давайте вспомним тот прекрасный миг,
В котором их парад не стих.

День пионерии

В честь пионеров сегодня парад.
Каждый повяжет галстук в наряд.
Поздравим товарищей пионеров
За великое честное бравое дело.

Пожелаем надежду и веру в себя,
Чтобы общее дело было не зря,
Трудиться на счастье и благо людей,
Быть еще лучше, добрей и смелей!

День пионерии

Ты сегодня ярким цветом, май,
Светлым, лучезарным небосводом
Пионеров наших поздравляй!
Пусть крепчает смена год от года.

Пусть сверкают юные глаза
Чистотой идей и планов дерзких
У всех тех, кто галстук повязал
Гордо себе алый пионерский!

День пионерии

День пионерии сегодня
И я вступлю в её ряды,
Значок повешу на грудь гордо,
Я пионер своей страны!

Хоть не так много нас ребята,
Но пионерство навсегда,
Мы ходим строем, как солдаты,
И вера наша столь тверда.

Предателям здесь нету места,
Для всех мальчишек мы пример,
Из одного мы все тут теста,
Зовёмся гордо — пионер!

День пионерии

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
день пионериипоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы были пионером?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поздравление День пионерии 19 мая 2021 и ретро-картинки для самых лучших и первых
    11:20:42 5/19/2021
    Поздравление День пионерии 19 мая 2021 и ретро-картинки для самых лучших и первых
    БердскЛетающие фантики и горы черных мешков с мусором власть пообещала убрать с кладбища Бердска до 1 июня 2021
    11:18:42 5/19/2021
    Летающие фантики и горы черных мешков с мусором власть пообещала убрать с кладбища Бердска до 1 июня 2021
    Пыльная буря накрыла федеральную трассу Бийск — Барнаул
    11:07:06 5/19/2021
    Пыльная буря накрыла федеральную трассу Бийск — Барнаул
    БердскСкромные доходы показал за 2020 год спикер горсовета и брат крупнейшего бизнесмена Бердска Владимир Голубев
    11:01:29 5/19/2021
    Скромные доходы показал за 2020 год спикер горсовета и брат крупнейшего бизнесмена Бердска Владимир Голубев
    Бердск"Это были бы деньги на ветер": Когда и как отремонтируют вспученную дорогу на водозабор, ответил чиновник мэрии Бердска
    10:50:54 5/19/2021
    "Это были бы деньги на ветер": Когда и как отремонтируют вспученную дорогу на водозабор, ответил чиновник мэрии Бердска
    При загадочных обстоятельствах исчезли две девочки из школы-интерната. СК завел дело
    10:45:38 5/19/2021
    При загадочных обстоятельствах исчезли две девочки из школы-интерната. СК завел дело
    БердскЛетнее расписание электричек из Новосибирска в Бердск и обратно с 17 мая 2021: Есть изменения во времени
    10:44:05 5/19/2021
    Летнее расписание электричек из Новосибирска в Бердск и обратно с 17 мая 2021: Есть изменения во времени
    Картинки на День фармацевта 19 мая и искренние поздравления для самых дорогих
    10:40:24 5/19/2021
    Картинки на День фармацевта 19 мая и искренние поздравления для самых дорогих
    БердскПедагоги лицея №7 получили ответ на открытое письмо от мэра Шестернина: Станет ли вновь директором Татьяна Смирнова
    10:29:19 5/19/2021
    Педагоги лицея №7 получили ответ на открытое письмо от мэра Шестернина: Станет ли вновь директором Татьяна Смирнова
    Гороскоп на 20 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:26 5/19/2021
    Гороскоп на 20 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально