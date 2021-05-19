Открытки с Днем травматолога от дизайнера на 20 мая и поздравления для любимых врачей

С синяками и ушибами к вам спешит народ,
Вправить кость на место вам труда не создаёт,
И вот уже буквально, через пять минут,
На двух своих ногах от вас бегут!
Мы поздравляем вас, мы ценим вас за помощь,
К вам обратиться можно даже в полночь,
Никогда от вас не услышим мы отказ,
Возвращаете нам вновь блеск счастливых глаз!
Как вовремя вы дарите нам спасение,
На место кость поставите, назначите лечение,
Самоотверженность и трудолюбие – ваш конёк,
Не одну душу, травматолог от боли уберег!
Мы вам признательны за вашу помощь и поддержку,
Болезнь конём вы валите, как пешку,
Умение мы ваше ценим, опытом дорожим,
С вашим праздником сегодня вас поздравить поспешим!
Травматолог – наш спаситель! Наш – Бог!
Скольким судьбам он уже помог,
От синяка избавит, боль снимет рукой,
Ценим мы тебя, кудесник, дорогой ценой!
И желаем самому не травмироваться, не болеть,
Не грустить, не тосковать, не печалиться и не стареть,
Пусть будут ровными вашей жизни дороги,
Пусть будут целы ваши руки и ноги!
Руки, ноги можешь нам исправить,
Вывих и ушиб лёгким движением исправить,
На все руки мастер в деле ты своём,
Травматолог! Поздравляем тебя с профессиональным днём!
Результатов высоких тебе желаем в труде,
Вовремя помочь желаем человеку в беде,
В твоих способностях мы не сомневаемся,
Пусть меньше переломов в твоей практике встречается!
Источник: pozdravik.ru