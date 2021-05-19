Картинки на День фармацевта 19 мая и искренние поздравления для самых дорогих

Фармацевт – специалист от бога,
Ведь без них нам тяжело придется.
Несомненно, каждому помогут,
Если сложный вдруг рецепт найдется.
Хочу поздравить вас с днём фармацевта!
И множество успехов пожелать!
Работа ваша непроста, бесценна!
Желаю вам в дальнейшем процветать!
С днем фармацевта, моя ненаглядная.
Пусть глаза твои счастьем горят.
И любовь мою необъятную
Пусть согреет твой нежный взгляд.
Я бесконечно счастлив быть с тобою,
Такой, как ты, нигде я не встречал.
Ты ангел, мне подаренный судьбою,
Ты в море жизни ласковый причал.
Поздравляю с днем фармацевта, любимая,
Желаю оставаться такой же красивой,
Яркой, шутливой, необходимой,
Обаятельной, ласковой, неприхотливой.
С днем фармацевта милая, женушка моя!
Поздравляю и желаю счастья для тебя.
Пусть сбываются все твои мечты.
Желаю радости, успехов, красоты.
В День Фармацевта, нынче что случился,
С душою поздравляем фармацевтов,
Желаем вам, чтоб праздник получился
И был собой из радостных моментов!
С днем фармацевта наши поздравленья
Примите от души сегодня все!
Как наших чувств прекрасных проявленье,
Желаем жить вам в истинной красе!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru