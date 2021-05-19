Певица Манижа попала в финал Евровидения-2021. Смотрите на видео ее песню
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Певица Манижа попала в финал Евровидения-2021. Смотрите на видео ее песню

9:34:135/19/2021
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Международный конкурс проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

За путевку в финал боролись представители 16 стран. Фото: eurovision.tv

Представительница России - певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения.

Полуфинал состоялся 18 мая, в нем участвовали представители 16 государств. Российская певица выступила под третьим номером.

Напомним, международный конкурс «Евровидение-2021» проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. За победу в нем будут бороться исполнители из 26 стран.

После своего яркого выступления в полуфинале участница рассказала свой "план победы" в конкурсе. По словам артистки, человек будет успешным только, если будет сохранять свою индивидуальность.

- Есть только один план. В музыке, на "Евровидении" — где угодно — быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — сказала певица.

Помимо этого, Манижа укорила тех, кто был не доволен выбором её кандидатуры на конкурс и уверен, что артистка не сможет пройти в финал с песней на русском языке. Певица отметила, что это расстроило ее еще больше, чем ксенофобия.

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