Красные пионерские галстуки повяжет мэр Локоть ученикам в школах Новосибирска 19 мая 2021
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Красные пионерские галстуки повяжет мэр Локоть ученикам в школах Новосибирска 19 мая 2021

9:25:505/19/2021
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Предполагается и концертная программа. Ее откроет солист Новосибирской филармонии Владимир Коварский, а пионеры школы № 23 исполнят творческие номера.

Генсек КПРФ Геннадий Зюганов принимает детей в пионеры

Сегодня, 19 мая, в Новосибирске пройдет уникальная встреча. В 12:00 в ККК им. В. Маяковского на Красном проспекте, 15, состоится Пионерская линейка. В День создания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина в ряды пионеров примут учащихся школ № 23, 94, 191 и 141 города Новосибирска. Мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Виталий Саликов и депутаты-коммунисты повяжут ребятам пионерские галстуки. Предполагается и концертная программа. Ее откроет солист Новосибирской филармонии Владимир Коварский, а пионеры школы № 23 исполнят творческие номера.

Напомним, что 19 мая 1922 года состоялась 2-я всероссийская конференция комсомола, которая приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии. Сегодня День пионерии отмечают детские организации и движения, сохранившие пионерские традиции и методы работы.

Генсек КПРФ Геннадий Зюганов принимает детей в пионеры каждый год.

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