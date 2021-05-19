Красные пионерские галстуки повяжет мэр Локоть ученикам в школах Новосибирска 19 мая 2021

Сегодня, 19 мая, в Новосибирске пройдет уникальная встреча. В 12:00 в ККК им. В. Маяковского на Красном проспекте, 15, состоится Пионерская линейка. В День создания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина в ряды пионеров примут учащихся школ № 23, 94, 191 и 141 города Новосибирска. Мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Виталий Саликов и депутаты-коммунисты повяжут ребятам пионерские галстуки. Предполагается и концертная программа. Ее откроет солист Новосибирской филармонии Владимир Коварский, а пионеры школы № 23 исполнят творческие номера.
Напомним, что 19 мая 1922 года состоялась 2-я всероссийская конференция комсомола, которая приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии. Сегодня День пионерии отмечают детские организации и движения, сохранившие пионерские традиции и методы работы.
Генсек КПРФ Геннадий Зюганов принимает детей в пионеры каждый год.