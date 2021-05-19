При загадочных обстоятельствах исчезли две девочки из школы-интерната. СК завел дело
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При загадочных обстоятельствах исчезли две девочки из школы-интерната. СК завел дело

10:45:385/19/2021
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14 мая воспитанницы учебного заведения ушли в неизвестном направлении. До настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.

Поиски несовершеннолетних результатов не принесли. Фото: СУК СКР по РА

В Горно-Алтайске исчезли две 16-летние девушки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает следственное управление следственного комитета по Республике Алтай.

По имеющейся информации, 14 мая две воспитанницы школы-интерната имени Г.К. Жукова Виктория Курышина и Анастасия Шабунина были на учебе в общеобразовательном учреждении. В 12 часов, после окончания одного из уроков, они ушли в неизвестном направлении. Не дождавшись подростков вечером в интернате, сотрудники обратились в правоохранительные органы. Поиски несовершеннолетних результатов не принесли. До настоящего момента местонахождение девушек неизвестно.

Сейчас по уголовному делу об исчезновении подростков проводится ряд действий, направленных на сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего. Помимо этого, следователи проверяют условия жизни, воспитания и обучения несовершеннолетних в интернате.

Поиски девушек продолжаются. Проводится расследование уголовного дела.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении и состоянии подростков, просьба сразу же позвонить по телефонам 913-999-9072 или 913-999-92-16; либо обратиться в ближайший отдел полиции, а также по телефонам 02 или 38822 92500.

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