Пыльная буря накрыла федеральную трассу Бийск — Барнаул

В Алтайском крае 18 мая на участке федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт водителям пришлось съезжать с трассы во время пылевой бури, которая накрыла дорогу после дождя.
Штормовой ветер сопровождался поднятыми в воздух тоннами пыли и мелкого песка. Автомобилисты пережидали бурю на обочине, так как боялись потеряться.
Как пишет «Бийский рабочий», синоптики сообщали о предстоящем дожде и грозах. Но реальную проблему для жителей края составила пыльная буря. В Бийске ветер оборвал провода, в одном из дворов на улице Воинов-Интернационалистов на автомобиль упало дерево.
В Заречье стихия повредила провода электропередач, было временно приостановлено движение трамваев.
За городом ветер бушевал еще сильнее. Дорогу заволокло черное облако. Очевидцы подумали, что где-то начался пожар. Тем более, что в МЧС предуреждали о пожароопасной обстановке.
Видимость сократилась до нескольких метров, поэтому благоразумные водители останавливались на обочине, чтобы переждать бурю. Кто-то отъехал подальше от трассы.