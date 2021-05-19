Пыльная буря накрыла федеральную трассу Бийск — Барнаул
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Пыльная буря накрыла федеральную трассу Бийск — Барнаул

11:07:065/19/2021
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Некоторым водителям пришлось съехать с трассы, чтобы переждать бурю и не потеряться.

Синоптики предупреждали жителей региона о дожде и грозах. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 18 мая на участке федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт водителям пришлось съезжать с трассы во время пылевой бури, которая накрыла дорогу после дождя.

Штормовой ветер сопровождался поднятыми в воздух тоннами пыли и мелкого песка. Автомобилисты пережидали бурю на обочине, так как боялись потеряться.

Как пишет «Бийский рабочий», синоптики сообщали о предстоящем дожде и грозах. Но реальную проблему для жителей края составила пыльная буря. В Бийске ветер оборвал провода, в одном из дворов на улице Воинов-Интернационалистов на автомобиль упало дерево.

В Заречье стихия повредила провода электропередач, было временно приостановлено движение трамваев.

За городом ветер бушевал еще сильнее. Дорогу заволокло черное облако. Очевидцы подумали, что где-то начался пожар. Тем более, что в МЧС предуреждали о пожароопасной обстановке.

Видимость сократилась до нескольких метров, поэтому благоразумные водители останавливались на обочине, чтобы переждать бурю. Кто-то отъехал подальше от трассы.

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