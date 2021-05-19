"Это были бы деньги на ветер": Когда и как отремонтируют вспученную дорогу на водозабор, ответил чиновник мэрии Бердска

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов прокомментировал состояние дороги на водозабор и ответил на некоторые вопросы, связанные и с ремонтом и с дорогой.
Ранее читатели «Курьер. Среда. Бердск» писали, что на проезжей части асфальт вздыбился и интересовались, кто будет ремонтировать эту дорогу.
— Хочу пройтись по вопросам, которые мне подготовили для того, чтобы дать какую-то информацию на сегодняшний день, что у нас происходит в Бердске в плане работ по уличной дорожной сети, — начал Максим Флюрович, и первый же вопрос в списке был про указанную дорогу.
Когда планируется произвести ремонт дороги на водозабор, какой именно это будет ремонт, какое содействие со стороны самих дачных обществ в ремонте дорог проявляется, что помешало отремонтировать дорогу в начале дачного сезона?
— Значит, для дороги на водозабор запланирован аварийный ремонт, ямочный ремонт. Плюс там есть так называемые плавуны, там порядка трёх основных мест разрушения проезжей части, которые будут делаться уже, скажем так, более основательным способом, с выемкой грунта, с щебенением и с асфальтированием в два слоя. Со стороны дачных обществ особых содействий никаких нет, есть только пожелания отремонтировать как можно быстрее. Почему к открытию дачного сезона не был произведён ремонт — потому что в этом году у нас весна шла в таком режиме, что пока не просохла дорога, грунт не отошёл, невозможно было начать ремонтные работы. Это были бы деньги на ветер. Поэтому мы минимизировали затраты и сейчас у нас в плане идёт работа. Разрушение у нас не только на дороге на водозабор, но и по всему городу. И выборы в приоритеты соответствующие. Мы начали аварийный ремонт, ямочный в том числе, исходя из этих приоритетов, - уточнил Совбанов 18 мая.