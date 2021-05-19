"Это были бы деньги на ветер": Когда и как отремонтируют вспученную дорогу на водозабор, ответил чиновник мэрии Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Это были бы деньги на ветер": Когда и как отремонтируют вспученную дорогу на водозабор, ответил чиновник мэрии Бердска

10:50:545/19/2021,Дмитрий Парыгин
0

"Со стороны дачных обществ особых содействий никаких нет, есть только пожелания отремонтировать как можно быстрее", - сказал Максим Совбанов.

дорога на водозабор
Дорога на водозабор. Фото: Курьер. Среда. Бердск

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов прокомментировал состояние дороги на водозабор и ответил на некоторые вопросы, связанные и с ремонтом и с дорогой.

Ранее читатели «Курьер. Среда. Бердск» писали, что на проезжей части асфальт вздыбился и интересовались, кто будет ремонтировать эту дорогу.

— Хочу пройтись по вопросам, которые мне подготовили для того, чтобы дать какую-то информацию на сегодняшний день, что у нас происходит в Бердске в плане работ по уличной дорожной сети, — начал Максим Флюрович, и первый же вопрос в списке был про указанную дорогу.

Когда планируется произвести ремонт дороги на водозабор, какой именно это будет ремонт, какое содействие со стороны самих дачных обществ в ремонте дорог проявляется, что помешало отремонтировать дорогу в начале дачного сезона?

— Значит, для дороги на водозабор запланирован аварийный ремонт, ямочный ремонт. Плюс там есть так называемые плавуны, там порядка трёх основных мест разрушения проезжей части, которые будут делаться уже, скажем так, более основательным способом, с выемкой грунта, с щебенением и с асфальтированием в два слоя. Со стороны дачных обществ особых содействий никаких нет, есть только пожелания отремонтировать как можно быстрее. Почему к открытию дачного сезона не был произведён ремонт — потому что в этом году у нас весна шла в таком режиме, что пока не просохла дорога, грунт не отошёл, невозможно было начать ремонтные работы. Это были бы деньги на ветер. Поэтому мы минимизировали затраты и сейчас у нас в плане идёт работа. Разрушение у нас не только на дороге на водозабор, но и по всему городу. И выборы в приоритеты соответствующие. Мы начали аварийный ремонт, ямочный в том числе, исходя из этих приоритетов, - уточнил Совбанов 18 мая.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ремонтдорога на водозаборЖКХ.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Остаются ли ещё вопросы по дороге на водозабор?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    При загадочных обстоятельствах исчезли две девочки из школы-интерната. СК завел дело
    10:45:38 5/19/2021
    При загадочных обстоятельствах исчезли две девочки из школы-интерната. СК завел дело
    БердскЛетнее расписание электричек из Новосибирска в Бердск и обратно с 17 мая 2021: Есть изменения во времени
    10:44:05 5/19/2021
    Летнее расписание электричек из Новосибирска в Бердск и обратно с 17 мая 2021: Есть изменения во времени
    Картинки на День фармацевта 19 мая и искренние поздравления для самых дорогих
    10:40:24 5/19/2021
    Картинки на День фармацевта 19 мая и искренние поздравления для самых дорогих
    БердскПедагоги лицея №7 получили ответ на открытое письмо от мэра Шестернина: Станет ли вновь директором Татьяна Смирнова
    10:29:19 5/19/2021
    Педагоги лицея №7 получили ответ на открытое письмо от мэра Шестернина: Станет ли вновь директором Татьяна Смирнова
    Гороскоп на 20 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:26 5/19/2021
    Гороскоп на 20 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Можно ли работать в огороде 19 мая на Иова Горошника? И что нельзя делать совсем?
    10:18:51 5/19/2021
    Можно ли работать в огороде 19 мая на Иова Горошника? И что нельзя делать совсем?
    Бердск«Смарт-Дент»: Что произойдет с имплантатами в случае травмы, болезни?
    10:11:52 5/19/2021
    «Смарт-Дент»: Что произойдет с имплантатами в случае травмы, болезни?
    В Новосибирске в ночь на 19 мая в многоэтажке сгорели трое человек
    10:00:14 5/19/2021
    В Новосибирске в ночь на 19 мая в многоэтажке сгорели трое человек
    Красные пионерские галстуки повяжет мэр Локоть ученикам в школах Новосибирска 19 мая 2021
    9:25:50 5/19/2021
    Красные пионерские галстуки повяжет мэр Локоть ученикам в школах Новосибирска 19 мая 2021
    Календарь дачника на 19 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:50 5/19/2021
    Календарь дачника на 19 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?