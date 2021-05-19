Как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму, стало известно
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Как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму, стало известно

2:08:045/19/2021
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Отмечается, что Россия лишает американскую сторону господства на море и в воздухе.

Отработка коснулась и экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США

Ежегодные учения вместе с военными из стран-членов НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые провело в начале мая 2021 года командование специальных операций Соединенных Штатов в Европе, направлены на отработку действий в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Business Insider.

- Крым был бы идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды “морских котиков” (SEAL) могут проводить высадку на берег и устраивать засады, проводить морскую и наземную специальную разведку, а также подводные специальные операции, такие как установка датчиков в океане или мин на кораблях противника», — говорится в статье.

Издание пишет, что не только «морские котики» могут сыграть серьезную роль в потенциальном конфликте с Россией.

Также уточняется, что Крымский полуостров является недоступной крепостью, которая защищена как на суше, так и в воздухе.

Как отмечается, главными преимуществами катеров ВМС США являются скрытность и огневая мощь. Это позволит доставлять морпехов к российским объектам в Крыму. Помимо этого, военные тренировались «эффективно действовать» в разных водоемах.

Издание отмечает, что к учениям американских военных присоединились солдаты из Австрии, Болгарии, Испании, Германии, Хорватии, Венгрии, Грузии, Черногории, Северной Македонии, Украины и Британии. Сами учения проходили в Румынии и ряде стран Восточной Европы.

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