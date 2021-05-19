Женщина с бородой сняла ролик в Tik Tok и взорвала Сеть

Женщина с бородой поделилась историей своего заболевания, что вызвало восхищение у пользователей сети.
35-летняя жительница Флориды Нелли-Жан Робинсон сняла ролик в TikTok, в котором рассказала почему не встречается с парнями. Сначала женщина сняла себя в платье и туфлях, с прической и макияжем. После американка довольно близко сняла свое лицо без косметики, и зрители могли рассмотреть растительность на её лице: щетину, усы, бакенбарды. Публикацией заинтересовались журналисты Buzz Feed.
Героиня публикации рассказала, что рост бороды провоцирует гирсутизм (избыточный рост терминальных волос у женщин и детей по мужскому типу). Ролик женщины стал популярным и набрал более 13,5 миллионов просмотров и около 1,8 миллиона лайков.
Американка сказала в интервью следующее: - Моей целью было донести до юных девушек, которые борются с таким же недугом, что они не одиноки, а красивы, и им не нужно стыдиться растительности на лице.
Она отметила, что скрывает недуг благодаря восковой эпиляции и макияжа.
Пользователи поддержали девушку и похвалили её за смелость. «Спасибо, что поделилась с нами. Ты красива как с волосами на лице, так и без них!», «Ты просто невероятная», «У моей двоюродной сестры такая же проблема, и она недавно вышла замуж!», «Я тоже столкнулась с этим недугом. Лазерная эпиляция творит чудеса!», «Ты прекрасна!» — написали они.