Женщина с бородой сняла ролик в Tik Tok и взорвала Сеть
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Женщина с бородой сняла ролик в Tik Tok и взорвала Сеть

2:32:455/19/2021
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У женщины редкая гормональная аномалия.

По словам героини, ее борода обусловлена гирсутизмом


Женщина с бородой поделилась историей своего заболевания, что вызвало восхищение у пользователей сети.

35-летняя жительница Флориды Нелли-Жан Робинсон сняла ролик в TikTok, в котором рассказала почему не встречается с парнями. Сначала женщина сняла себя в платье и туфлях, с прической и макияжем. После американка довольно близко сняла свое лицо без косметики, и зрители могли рассмотреть растительность на её лице: щетину, усы, бакенбарды. Публикацией заинтересовались журналисты Buzz Feed.

Героиня публикации рассказала, что рост бороды провоцирует гирсутизм (избыточный рост терминальных волос у женщин и детей по мужскому типу). Ролик женщины стал популярным и набрал более 13,5 миллионов просмотров и около 1,8 миллиона лайков.

Американка сказала в интервью следующее: - Моей целью было донести до юных девушек, которые борются с таким же недугом, что они не одиноки, а красивы, и им не нужно стыдиться растительности на лице.

Она отметила, что скрывает недуг благодаря восковой эпиляции и макияжа.

Пользователи поддержали девушку и похвалили её за смелость. «Спасибо, что поделилась с нами. Ты красива как с волосами на лице, так и без них!», «Ты просто невероятная», «У моей двоюродной сестры такая же проблема, и она недавно вышла замуж!», «Я тоже столкнулась с этим недугом. Лазерная эпиляция творит чудеса!», «Ты прекрасна!» — написали они.

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женщинабородагенетическое заболевание
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