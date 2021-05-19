В Бердске налетчика на офисы микрозаймов отправили в колонию

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Бердска, которого признали виновным в совершении разбоев в организациях, выдающих денежные займы. Об этом информирует бердский городской суд сегодня, 19 мая.
По первому преступлению мужчина признан виновным в том, что в 2020 году в офисе организации он подошел к письменному столу, за которым находился менеджер, и с целью подавления её воли к возможному сопротивлению, а также оказания на неё психологического воздействия, при помощи находящегося при себе ножа, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья напал на потерпевшую, направив клинок ножа в её сторону. Он стал требовать от женщины передачи денежных средств, принадлежащих организации, при этом демонстрируя ей нож и всем видом показывая намерение применить его против нее в случае невыполнения его требований.
Менеджер испугалась и передала последнему денежные средства в сумме 3 650 руб., принадлежащие организации. После этого преступник с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
По второму преступлению он признан виновным за совершение аналогичных действий, ущерб составил 21 750 руб.
Действия бердчанина квалифицированы судом по каждому преступлению по ч. 2 ст. 162 УК РФ – как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ, окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.