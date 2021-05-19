Компьютерную игру Days Gone взломали в день релиза-2021

Через несколько часов после релиза в Steam 18 мая, компьютерная игра Days Gone была взломана хакерами группировки FairLigh. Позже она оказалась на пиратских источниках (торрент-трекерах). Ранее сообщалось, что в игре не будет Denuvo.
О взломе эксклюзивной игры рассказал пользователь под ником OrdinaryPearson на форуме Reddit в разделе «r/CrackWatch». Комментаторы позлорадствовали, вспомнив обращение заявление Джона Гарвина (бывший разработчик): - если им нравится игра после трейлеров, должны купить её за полную цену, а не ждать снижения цен или брать на вторичном рынке.
Тогда многих не устроила стоимость игры. Уточним, что цена игры 2019 года - 49,99$.
Всё равно нашлись люди, рекомендовавшие ознакомиться с игрой, но после купить её, чтобы поддержать разработчиков. И сделать это для того, чтобы стимулировать выпуск эксклюзивов Sony на ПК.
Ранее были опубликованы оценки игры. Уточняется, что ПК-версию Days Gone оценили выше, чем версию для PS4.