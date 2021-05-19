Компьютерную игру Days Gone взломали в день релиза-2021
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Компьютерную игру Days Gone взломали в день релиза-2021

2:59:375/19/2021Фото: flickr.com
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О взломе сообщил в разделе «r/CrackWatch» форума Reddit пользователь под ником OrdinaryPearson.

Игра пала жертвой группировки хакеров FairLigh

Через несколько часов после релиза в Steam 18 мая, компьютерная игра Days Gone была взломана хакерами группировки FairLigh. Позже она оказалась на пиратских источниках (торрент-трекерах). Ранее сообщалось, что в игре не будет Denuvo.

О взломе эксклюзивной игры рассказал пользователь под ником OrdinaryPearson на форуме Reddit в разделе «r/CrackWatch». Комментаторы позлорадствовали, вспомнив обращение заявление Джона Гарвина (бывший разработчик): - если им нравится игра после трейлеров, должны купить её за полную цену, а не ждать снижения цен или брать на вторичном рынке.

Тогда многих не устроила стоимость игры. Уточним, что цена игры 2019 года - 49,99$.

Всё равно нашлись люди, рекомендовавшие ознакомиться с игрой, но после купить её, чтобы поддержать разработчиков. И сделать это для того, чтобы стимулировать выпуск эксклюзивов Sony на ПК.

Ранее были опубликованы оценки игры. Уточняется, что ПК-версию Days Gone оценили выше, чем версию для PS4.

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игравзломрелизDays Gone
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