Расписание дачных автобусов на летний сезон 2021 для жителей Бердска в картинках

РАСПИСАНИЕ
В Бердске стало известно расписание дачных автобусов на летний сезон 2021 год. Как будет ходить транспорт, показываем в картинках.
Межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения
№721 «площадь Горького (г.Бердск) – с/о «Вега-1»
РАСПИСАНИЕ
Межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения
№722 «»Вокзал» (г.Бердск) – с/о «Родничок»
Примечание: выходные дни - пн, вт, чт
РАСПИСАНИЕ
Межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения
№725 «площадь Горького (г.Бердск) – с/о «Вега-4»
Примечание: выходные дни - понедельник
РАСПИСАНИЕ
Межмуниципального маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения
№726 «ДК «Родина» (г.Бердск) – с/о «Росинка»
Примечание: выходные дни - понедельник