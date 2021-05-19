Праздники, выходные и рабочие дни в июне 2021: производственный календарь

Производственный календарь составляется каждый год. С ним чаще всего работают бухгалтеры для начисления заработной платы соответственно принятым нормам рабочего времени. Но и работники заглядывают в него нередко, чтобы узнать о предстоящих выходных днях и переносах праздничных дней.
12 июня в России будет отмечаться очередной государственный праздник. День России.
По ст. 153 ТК РФ, если праздничный день выпадает на календарный выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день. Таким образом в июне появляется еще один день, когда всем не нужно на работу - понедельник 14 июня, потому что 12 июня - это суббота.
Предпраздничный день - пятницу 11 июня сократят на 1 час.
Следующая за праздником рабочая неделя получится короткой: 15, 15, 17 и 18 июня.
Нормы рабочего времени:
- Если вы работаете 40 ч в неделю, то ваша норма в июне составляет 167 часов
- Если вы работаете 36 ч в неделю, то ваша норма в июне составляет 150,2 часов
- Если вы работаете 24 ч в неделю, то ваша норма в июне составляет 99,8 часов
Выходных дней в июне - 9. Рабочих - 21.