Наоми Кэмпбелл в 50 лет впервые стала мамой: кто отец девочки?

Наоми Кэмпбелл поприветствовала свою девочку в сердечном посте, которым она поделилась в Instagram и Twitter, посвященном ее вступлению в материнство.
50-летняя супермодель поделилась милой фотографией, обнимающей ноги дочери, с подписью: «Прекрасное маленькое благословение избрало меня в качестве ее матери».
Несколько самых известных имен модной индустрии поздравили Кэмпбелл в комментариях к посту, в том числе Марк Джейкобс и Донателла Версаче, пишет yourtango.com.
«Для меня большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел, - продолжала модель. - Нет большей любви».
Кто отец ребенка Наоми Кэмпбелл?
Кэмпбелл не показывала никаких признаков беременности в своих сообщениях в социальных сетях за последние несколько месяцев и еще не раскрыла никакой информации об отце ребенка и о том, будет ли он участвовать в жизни ее и ее дочери.
Тем не менее, теории о личности отца ее ребенка уже начинают появляться.