Наоми Кэмпбелл в 50 лет впервые стала мамой: кто отец девочки?
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Наоми Кэмпбелл в 50 лет впервые стала мамой: кто отец девочки?

10:30:155/19/2021,Элис КеллиФото: twitter.com/NaomiCampbell
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Наоми Кэмпбелл поприветствовала свою девочку в сердечном посте, которым она поделилась в Instagram и Twitter, посвященном ее вступлению в материнство.

50-летняя супермодель поделилась милой фотографией, обнимающей ноги дочери


Наоми Кэмпбелл поприветствовала свою девочку в сердечном посте, которым она поделилась в Instagram и Twitter, посвященном ее вступлению в материнство.

50-летняя супермодель поделилась милой фотографией, обнимающей ноги дочери, с подписью: «Прекрасное маленькое благословение избрало меня в качестве ее матери».
Несколько самых известных имен модной индустрии поздравили Кэмпбелл в комментариях к посту, в том числе Марк Джейкобс и Донателла Версаче, пишет  yourtango.com.

«Для меня большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел, - продолжала модель. - Нет большей любви».



Кто отец ребенка Наоми Кэмпбелл?
Кэмпбелл не показывала никаких признаков беременности в своих сообщениях в социальных сетях за последние несколько месяцев и еще не раскрыла никакой информации об отце ребенка и о том, будет ли он участвовать в жизни ее и ее дочери.

Тем не менее, теории о личности отца ее ребенка уже начинают появляться.

 
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