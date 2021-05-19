Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней с 1 по 15 июня 2021 года

1 июня
День очень благоприятен для реализации намеченных планов. Нужно постараться успеть сделать как можно больше. Если получится приумножить свои ценности - это будет отличным фундаментом на будущее. Встречи и знакомства будут успешными и полезными. Будьте осмотрительнее с питанием.
2 июня
Сегодня можно быть смелыми вообще ничего не бояться. Чем дружнее ваше окружение, тем успешнее сложится день. Хорошо сегодня заниматься спортом, можно закаляться. Сны могут оказаться вещими.
3 июня
Сегодня день нужно посвятить учебе. Это день работы над собой и собственного роста. Благоприятно получение нового опыта. Тщательно следите за тем, что вы говорите - невзначай можно больно ранить близкого человека. энергию и физические ресурсы берегите на будущее.
4 июня
Сегодня придется активно работать, чтобы отстоять свое место в этой жизни. Нужно быть как можно более терпеливыми. Проявите свои лидерские качества и помните - сегодня агрессия не уместна ни в каком виде. Сны сбываются с точностью до наоборот.
5 июня
Сегодня стоит прислушаться в свое интуиции, если вы не можете определиться с выбором или принять решение. Хорошо будет если вы больше времени сможете провести в одиночестве. Постарайтесь для себя четко расставить приоритеты. шумные компании сегодня точно не то, что вам нужно.
6 июня
Сегодня день работы над собой и над своими психологическими проблемами. Неблагоприятен день для тех, кто так или иначе связан с творчеством. Хорошими будут морские путешествия или важные переговоры. По возможности стоит провести день на природе в окружении самых родных.
7 июня
Этот день будет вас испытывать на прочность. Могут быть ссоры и конфликты не только на работе, но и дома. Следует тщательно фильтровать свои слова и набраться терпения и такта. Неблагоприятный день для финансовых сделок. Сон может подарить ответ на давно мучивший вас вопрос.
8 июня
Ваше духовное развитие сегодня может принести свои результаты. Вас вдруг заметят на работе, а в семье еще больше зауважают. Не перегружайте себя активной работой, иначе нарушите баланс вашей энергии. Вечер нужно провести за любимым делом - это поможет отвлечься от рутины.
9 июня
День является неблагоприятным для начинания новых дел, важных встреч и договоренностей. Стоит посвятить день отдыху и открытию в себе нового потенциала. Отдохните с вашей семьей, можно устроить сладкую вечеринку.
10 июня
Утро нужно начать с построения дальнейших планов на жизнь. Реально оцените: что вам помогает, а что тянет назад. Простите своих обидчиков. Сегодня может состояться важный разговор с начальством. Может быть вам поручат новое и ответственное дело. Ни с кем не делитесь вашими планами.
11 июня
Сегодня настроение может беспричинно падать. такой дисбаланс может привести к ссорам и конфликтам. Все, что вам сегодня покажется подарком от Вселенной, может оказаться подставой о тех, кто вам завидует - отнеситесь ко всему настороженно. Будет просто замечательно, если вы сможете отдать свои долги. Плохое настроение может привести к неприятным снам, но не стоит на них обращать внимание - они пусты.
12 июня
Сегодня благоприятный день для принятия решений. Для этого можно использовать все свои ресурсы. Учитывать и происходящее вокруг, раздумывать, слушать интуицию. Но каждый шаг стоит продумывать до мелочей. Хорошо устроить разгрузочный день для организма и заняться профилактикой болезней.
13 июня
Ваш организм начинает набирать силу. Стоит активнее прислушиваться к интуиции. Можно рассматривать поступающие предложения, не опасаясь подвоха. Может случиться повышение ко карьерной лестнице, которое повлечет за собой улучшение финансового положения.
14 июня
Сегодня вам предстоит самим решать каким будет этот день. Будет тянуть удариться во все тяжкие и встать "на сторону зла", либо выбрать противоположную позицию. Устроят перед негативным искушением поможет ваша внутренняя сила воли. Может быть настало время отдохнуть на природе и в уединении. Сны могут оказаться вещими. Уделите внимание семье.
15 июня
Главными для вас в этот день станут ваша семья и самые близкие люди. Если вы одиноки - благоприятный день для поиска своей любви. Брак, созданный сегодня, будет крепким и благоприятным. Учеба будет хорошо даваться.