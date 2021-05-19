50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Она рассказала об этом в своем Инстаграме, опубликовав фото маленьких ножек новорожденной дочери.
- Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей матерью. Я так счастлива, что эта нежная душа теперь есть в моей жизни. < ...> Нет большей любви, - написала Кэмпбелл.
Для фанатов и друзей звезды эта новость стала полной неожиданностью. Комментаторы под фото новорожденной написали большое количество поздравлений и пожеланий.
Предполагается, что модель прибегла к услугам суррогатной матери, так как в прошлом месяце она еще ходила по подиуму, и её фигура никак не выдавала беременность.