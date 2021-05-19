Жительница Новосибирска 27 лет воспитывала дочь, которую подменили в роддоме Казахстана
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Жительница Новосибирска 27 лет воспитывала дочь, которую подменили в роддоме Казахстана

5:20:515/19/2021Фото: Pixabay
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Много лет женщина не могла понять, почему дочь не похожа ни на кого из родственников, пока случайно не увидела фото родного ребенка.

27 лет женщина растила девочку, которую не рожала

Несколько лет в Новосибирске живет Светлана Падченко,  которая с мужем и детьми переехала в Россию из Казахстана. До смены места жительства семья жила в Павлодаре, где на свет появились трое детей.

В 1993 году Светлана родила девочку в Павлодарском роддоме №2. Позже женщина вспоминала, что ее соседка родила практически в одно время с ней, детей пеленали на одном столе, где и произошла подмена.

По 27 лет двум дочерям, которых воспитывали не родные мамы. Женщина не подозревала о том, что воспитывает чужого ребенка, пока не увидела фото, обладательница которого удивительна на нее похожа. Раньше они с мужем замечали, что девочка, которая росла в семье отличается от всех, но они списали на работу старых генов родственников.

После того, как был сделан тест ДНК, все встало на свои места. Светлана списалась с дочерью и даже виделась с ней. Девочка тоже росла в благополучной любящей семье:

«Все, слава Богу, с ней нормально, все хорошо. Но жизнь не вернуть, ничего не изменить, а душа-то болит».

Женщина решила подать иск в суд на роддом, в котором произошла подмена детей. Размер требуемой компенсации — 4 миллиона рублей. Другая семья иск подавать не стала.

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родняподмена детей
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