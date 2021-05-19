Жительница Новосибирска 27 лет воспитывала дочь, которую подменили в роддоме Казахстана

Несколько лет в Новосибирске живет Светлана Падченко, которая с мужем и детьми переехала в Россию из Казахстана. До смены места жительства семья жила в Павлодаре, где на свет появились трое детей.
В 1993 году Светлана родила девочку в Павлодарском роддоме №2. Позже женщина вспоминала, что ее соседка родила практически в одно время с ней, детей пеленали на одном столе, где и произошла подмена.
По 27 лет двум дочерям, которых воспитывали не родные мамы. Женщина не подозревала о том, что воспитывает чужого ребенка, пока не увидела фото, обладательница которого удивительна на нее похожа. Раньше они с мужем замечали, что девочка, которая росла в семье отличается от всех, но они списали на работу старых генов родственников.
После того, как был сделан тест ДНК, все встало на свои места. Светлана списалась с дочерью и даже виделась с ней. Девочка тоже росла в благополучной любящей семье:
«Все, слава Богу, с ней нормально, все хорошо. Но жизнь не вернуть, ничего не изменить, а душа-то болит».
Женщина решила подать иск в суд на роддом, в котором произошла подмена детей. Размер требуемой компенсации — 4 миллиона рублей. Другая семья иск подавать не стала.