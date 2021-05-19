Новосибирская область вошла в число лидеров по федеральной поддержке в рамках программы комплексного развития села
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Новосибирская область вошла в число лидеров по федеральной поддержке в рамках программы комплексного развития села

4:56:375/19/2021Фото: pixabay.com
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Новосибирская область продолжает участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий», успешно стартовавшей в 2020 году.

Новосибирская область вошла в число лидеров по федеральной поддержке в рамках программы комплексного развития села

Регион является одним из лидеров в России по числу проектов развития, получивших федеральное софинансирование. О первых итогах и дальнейших планах реализации программы рассказал на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов.
Владимир Пахомов напомнил, что наш регион второй год подряд эффективно использует возможности федеральной программы комплексного развития сельских территорий, для ее успешной реализации Правительство Новосибирской области в конце 2019 года утвердило аналогичную региональную госпрограмму.

«По самому капиталоемкому направлению программы – «Современный облик сельских территорий» объемы федерального финансирования напрямую зависят от активности региона, от числа и качества представленных на конкурс проектов, – рассказал заместитель министра. – В 2020 году, на старте программы, Новосибирская область защитила на конкурсном отборе 6 проектов развития населенных пунктов в 5 районах области. По числу поддержанных Минсельхозом России проектов мы тогда вошли в тройку лидеров в стране. На 2021 год федеральное софинансирование в результате конкурса получили уже 9 наших проектов – и это самый лучший результат в России. В результате объем финансирования программы составил в нашем регионе за два года 2,2 млрд рублей – это гораздо больше, чем планировалось при разработке программы».

Таким образом, как пояснил замминистра, только по направлению «Современный облик сельских территорий» в 2021 году в регионе будет построено и отремонтировано более 30 социальных и инфраструктурных объектов в шести районах области.

Работы по строительству различных инженерных объектов: модульных котельных, распределительных газопроводов, линий электропередачи, современных станций водоподготовки, очистных сооружений, систем водоснабжения проведут в селе Венгерово, городе Каргате, поселке Октябрьский (Мошковский район), рабочем поселке Маслянино, селах Пеньково, Пайвино, Борково, деревнях Прямское и Петропавловка (Маслянинский район), городе Тогучине, селах Завьялово, Репьево и на станции Курундус (Тогучинский район).

В Багане приступили к строительству плавательного бассейна, здесь же произведут реконструкцию легкоатлетического манежа и здания дома культуры. Спортивные и досуговые объекты отремонтируют или реконструируют также в городе Каргате, рабочем поселке Маслянино, в ряде населенных пунктов Тогучинского района: на станции Курундус, в селах Березиково, Завьялово, Новоабышево, Доронино, Репьево, Льниха. Кроме того, для перевозки творческих коллективов домов культуры, работников центров социального обслуживания и школьников приобретут автотранспорт по заявкам нескольких населенных пунктов.

Помимо реализации проектов создания современного облика населенных пунктов, в 2021 году программой предусмотрены и другие мероприятия. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий, которые получат семьи работников АПК и социальной сферы, позволят им построить почти 4500 кв. метров жилья. Завершится подготовка площадки под компактную жилищную застройку в Маслянинском районе (площадку обеспечат всей необходимой инженерной инфраструктурой, дорогами и коммуникациями, что позволит 350 сельским семьям начать строить на полностью оборудованной площадке свои дома). В пяти районах области будет реализовано 23 общественных проекта по благоустройству территорий (строительству пешеходных тротуаров, детских и спортивных площадок, зон отдыха, реконструкции памятников, обустройству площадок накопления ТКО, уличного освещения и т.д.).

«Мы подсчитали: проведенные в нашей области по программе комплексного развития в 2020 году мероприятия охватили 22 муниципальных района и существенно повысили уровень благоустроенности жизни семи тысяч селян, – сообщил заместитель министра. – Надеемся, что аналогичный показатель за 2021 год будет не менее значимым. Интерес к участию в программе среди жителей и администраций сельских населенных пунктов растет. Если на конкурс проектов на 2020 год свои заявки подготовили муниципальные образования из 7 районов области, на 2021 год – из 13 районов, то для реализации в 2022 году проекты представили населенные пункты уже 19 районов. Сейчас заявочная документация на 28 наших проектов направлена на федеральный конкурс».

Источник: пресс-служба Правительства Новосибирской области

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