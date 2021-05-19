Мэрия Москвы раздает гранты с 25 мая 2021

Заявки на конкурс грантов Мэра Москвы начнут принимать с 15:00 25 мая. Участниками могут стать некоммерческие организации, которые реализуют благотворительные, культурные, молодежные и другие социально- ориентированные проекты. Заканчивается прием заявок 24 июня в 15:00.
В 2020 году в конкурсе поучаствовали более тысячи НКО, 183 из которых получили гранты на реализацию своего проекта. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Призовой фонд конкурса - 400 миллионов рублей. Организации, осуществляющие свою деятельность больше года могут получить до пяти миллионов. У молодых же есть возможность получить до 500 тысяч рублей.
Конкурс включает 12 номинаций, среди которых «Благотворительность», «Наше наследие», «Молодежь Москвы» и другие.
Участники также пройдут экспресс-курс образовательной программы «НКО Лаб». Он состоит из вебинаров, очных мастер-классов и индивидуальных консультаций.
В 2020 году самое больше количество победителей было в номинациях «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность».