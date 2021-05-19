Как попасть на стажировку к мэру Москвы Собянину, сообщило правительство столицы

Столичное Правительство — место, где ищут креативных и талантливых людей. Десять лет назад новое руководство Москвы сделало ставку на молодежь, и идея окупилась с лихвой.
В 2011 году впервые стартовала программа стажировки в Правительстве Москвы. Она решила сразу две актуальные на тот момент проблемы. Во-первых, благодаря энергичности и инициативности молодых горожан столица получила столь необходимый тогда импульс для развития. Во-вторых, программа фактически стала для студентов и недавних выпускников настоящим комплексом профессиональной подготовки. Наставления специалистов, онлайн-уроки, знакомства, обучение новым навыкам — все это не пройдет для участников даром вне зависимости от того, как сложится их профессиональное будущее.
Город не стоит на месте, он ежедневно развивается, и нам постоянно нужны свежие идеи. Мы привлекаем молодежь, чтобы она вносила эти идеи, училась, перенимала опыт, подключалась к общим задачам и делала наш город еще лучше
выпускница стажировки, заместитель руководителя Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы и руководитель молодежных карьерных проектов Полина Логинова.
Развенчивая мифыСтажировка предполагает шесть месяцев оплачиваемой работы в структурах московского Правительства. Самые популярные места стажировки — Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентство инноваций Москвы, Главное контрольное управление города Москвы, Аппарат Мэра и Правительства Москвы, Департамент городского имущества города Москвы. Задачи, которые получают стажеры, тоже разные — это может быть благоустройство районов, планировка дорожно-уличной сети, анализ данных, организация мероприятий, развитие здравоохранения, подбор персонала, работа с нормативно-правовой базой, подготовка презентаций, администрирование соцсетей, разработка ИТ-продуктов.
За полгода стажеры могут попробовать свои силы в трех разных местах, что станет для них не только уникальным опытом, но и эффектной записью в резюме.
Программа рассчитана не только на выпускников, но и на тех, кто еще учится в вузах. Специально для студентов придумали 20-часовую рабочую неделю с удобным графиком. Студенты, посвящающие работе в структурах Правительства Москвы 20 часов в неделю, получают за это 23 тысячи рублей в месяц, за 40-часовую неделю — 43 тысячи рублей.
Есть очень много амбициозных ребят, которые хотят сразу быть руководителями проектов, но им не хватает опыта и знаний. Стажировка — шанс проявить себя, посмотреть изнутри на процесс развития города, понять, что на самом деле это не так просто. Шесть месяцев дано для того, чтобы ребята научились необходимым навыкам, поняли, в какой сфере им комфортнее всего развиваться, к чему лежит душа
директор центра развития карьеры университета Правительства Москвы Нина Филимонова
Активная работа с молодежью изменила само восприятие слова «стажер». В Правительстве Москвы к стажерам не относятся как к ребятам, которым еще расти и расти до самостоятельной работы. Участниками программы становятся самые достойные студенты, и они сразу же активно включаются в процесс развития города. Сегодня дорога в Правительство открыта для всех, и количество работающей молодежи — яркое тому подтверждение.
«Мы уже давно начали работу по развенчиванию мифов. Про нашу программу стажировок на рынке знают. У нас многоступенчатый отбор, но попасть в программу абсолютно реально, и у нас очень много примеров, как простые ребята, которые пришли через программу стажировки, уже занимают руководящие позиции», — отметила Полина Логинова.
Шанс есть у всехВ программе прошлого года значились рекордные 15 тысяч участников, и такая высокая конкуренция немного пугает ребят. Но даже если однажды удача кандидату не улыбнулась, при следующем наборе можно будет попасть на стажировку снова. Есть много примеров, когда молодые люди становились стажерами со второго или третьего раза.
Отбор в стажеры строгий, но организован так, чтобы его результаты были максимально справедливыми. Начинается все с анкет. На этом этапе в первую очередь смотрят на послужной список кандидата. И речь не столько про опыт работы, сколько про опыт реализации каких-либо проектов, студенческих инициатив, практик, стажировок. Если с этим все в порядке, значит, человек инициативный, который, приходя на стажировку в Правительство Москвы, делает осознанный выбор.
Затем начинается этап тестирования и видеоинтервью — проверяют навыки обработки числовой и вербальной информации, узнают мотивацию соискателя и причины, по которым он хочет работать в системе городского управления.
Если молодой человек попадает в число стажеров, то его шансы получить работу в Правительстве вырастают на порядок. По статистике, около 60 процентов стажеров становятся сотрудниками органов власти или правительственных организаций. При этом все выпускники программы попадают в следующий проект — «Карьерную лигу». Там с ребятами продолжают общение и рассказывают про открывающиеся вакансии. Если стажер не трудоустроился сразу, он вполне может сделать это позже.
Чтобы попасть на сентябрьскую стажировку, в этом году кандидатам нужно будет пройти летнюю «Карьерную школу». Благодаря ей можно узнать об устройстве государственных структур, попробовать себя в решении предстоящих задач, познакомиться с будущими наставниками. Заявки на участие в «Карьерной школе» принимаются до 31 мая на карьерном портале Правительства Москвы.
Источник: mos.ru