Вакцинацию от коронавируса граждан 60+ усилят в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вакцинацию от коронавируса граждан 60+ усилят в Новосибирской области

5:17:065/19/2021Фото: pixabay.com
0

Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в Правительстве региона провел рабочее совещание по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Вакцинацию от коронавируса граждан 60+ усилят в Новосибирской области

На совещании были рассмотрены вопросы о ходе прививочной кампании и мерах усиления противоэпидемиологических и профилактических мер заболеваемости коронавирусом на территории Новосибирской области.

В настоящее время в регион поставлено 344 223 дозы вакцины. Количество доз, поступающих в регион с каждым месяцем увеличивается. Так в январе 2021 года в Новосибирскую область поступило 8 900 доз, в феврале – 79 120, марте 2021 года – 47 700, апреле 2021 года – 89 250 доз, с 1 по 11 мая – 113 011 доз.

Первый замгубернатора отметил, что с целью повышения доступности вакцинации особое внимание должно быть уделено выездным формам работы по вакцинации трудовых коллективов, развертыванию мобильных пунктов вакцинации, а также возможности для отдельных категорий граждан пройти вакцинацию на дому. Особое внимание Юрий Петухов обратил на необходимость вакцинации против новой коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет, в том числе лиц с хроническими заболеваниями – главам муниципальных образований и главным врачам даны соответствующие поручения по усилению данной работы, в частности, по линии ветеранских организаций, с советами ветеранов территорий.

С докладом выступил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. Он сообщил, что на данный момент в регионе организовано 87 мобильных прививочных бригад, в настоящее время ведется работа по формированию мобильных бригад для проведения вакцинации маломобильных граждан в учреждениях социального обслуживания.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области было поручено обеспечить возможность доставки граждан, желающих вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции и проживающих в отдаленных местностях, до пунктов вакцинации. Также обсуждался вопрос об обеспечении проведения вакцинации при прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе проводимыми при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных передвижными медицинскими комплексами.

В настоящее время на территории региона развернуто 94 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, районах и городских округах Новосибирской области. Также работает 3 мобильных пункта в Новосибирске: ТЦ «Сан-Сити», ТРК «Эдем», ТК «Река» и 1 мобильный пункт в Новосибирской области на базе частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Барабинск».

В завершение совещания первый заместитель Губернатора подчеркнул, что основной задачей остается недопущение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и иными заболеваниями, для этого будут предприняты все необходимые меры.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пандемиякоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будьте здоровы

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскРасписание дачных автобусов на летний сезон 2021 для жителей Бердска в картинках
    5:07:57 5/19/2021
    Расписание дачных автобусов на летний сезон 2021 для жителей Бердска в картинках
    50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
    5:01:35 5/19/2021
    50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
    Новосибирская область вошла в число лидеров по федеральной поддержке в рамках программы комплексного развития села
    4:56:37 5/19/2021
    Новосибирская область вошла в число лидеров по федеральной поддержке в рамках программы комплексного развития села
    Назван новый срок возможного открытия Турции для россиян
    4:45:35 5/19/2021
    Назван новый срок возможного открытия Турции для россиян
    Банки и коллекторов оштрафуют на полмиллиона рублей за давление на должника
    4:40:05 5/19/2021
    Банки и коллекторов оштрафуют на полмиллиона рублей за давление на должника
    Закон о мерах поддержки семей с детьми 19 мая 2021 приняла Госдума: кто получит 5 650 рублей из детей
    4:30:17 5/19/2021
    Закон о мерах поддержки семей с детьми 19 мая 2021 приняла Госдума: кто получит 5 650 рублей из детей
    Какие изменения внесли в северный стаж, сообщил 19 мая Минтруд
    4:27:37 5/19/2021
    Какие изменения внесли в северный стаж, сообщил 19 мая Минтруд
    Молодая дочь Бориса Немцова сообщила о разводе с мужем
    4:24:44 5/19/2021
    Молодая дочь Бориса Немцова сообщила о разводе с мужем
    Сильные молитвы на 20 мая на день явления на небе Креста Господня в Иерусалиме-2021: в чем и кому помогают
    4:20:01 5/19/2021
    Сильные молитвы на 20 мая на день явления на небе Креста Господня в Иерусалиме-2021: в чем и кому помогают
    С какого числа будут получать 100% больничного по уходу за ребенком родители России, стало известно
    4:11:13 5/19/2021
    С какого числа будут получать 100% больничного по уходу за ребенком родители России, стало известно