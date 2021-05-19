Вакцинацию от коронавируса граждан 60+ усилят в Новосибирской области

На совещании были рассмотрены вопросы о ходе прививочной кампании и мерах усиления противоэпидемиологических и профилактических мер заболеваемости коронавирусом на территории Новосибирской области.
В настоящее время в регион поставлено 344 223 дозы вакцины. Количество доз, поступающих в регион с каждым месяцем увеличивается. Так в январе 2021 года в Новосибирскую область поступило 8 900 доз, в феврале – 79 120, марте 2021 года – 47 700, апреле 2021 года – 89 250 доз, с 1 по 11 мая – 113 011 доз.
Первый замгубернатора отметил, что с целью повышения доступности вакцинации особое внимание должно быть уделено выездным формам работы по вакцинации трудовых коллективов, развертыванию мобильных пунктов вакцинации, а также возможности для отдельных категорий граждан пройти вакцинацию на дому. Особое внимание Юрий Петухов обратил на необходимость вакцинации против новой коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет, в том числе лиц с хроническими заболеваниями – главам муниципальных образований и главным врачам даны соответствующие поручения по усилению данной работы, в частности, по линии ветеранских организаций, с советами ветеранов территорий.
С докладом выступил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. Он сообщил, что на данный момент в регионе организовано 87 мобильных прививочных бригад, в настоящее время ведется работа по формированию мобильных бригад для проведения вакцинации маломобильных граждан в учреждениях социального обслуживания.
Главам администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области было поручено обеспечить возможность доставки граждан, желающих вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции и проживающих в отдаленных местностях, до пунктов вакцинации. Также обсуждался вопрос об обеспечении проведения вакцинации при прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе проводимыми при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных передвижными медицинскими комплексами.
В настоящее время на территории региона развернуто 94 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, районах и городских округах Новосибирской области. Также работает 3 мобильных пункта в Новосибирске: ТЦ «Сан-Сити», ТРК «Эдем», ТК «Река» и 1 мобильный пункт в Новосибирской области на базе частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Барабинск».
В завершение совещания первый заместитель Губернатора подчеркнул, что основной задачей остается недопущение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и иными заболеваниями, для этого будут предприняты все необходимые меры.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области