11-летнему мальчику плюнул в лицо и поставил его на колени отец школьницы
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11-летнему мальчику плюнул в лицо и поставил его на колени отец школьницы

6:51:085/19/2021Фото: Pixabay
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За обиду, якобы нанесенную его дочери, взрослый житель Новосибирска публично унизил подростка. СК начал проверку после инцидента.

Издевательствами над ребенком заинтересовался СК

Жительница Новосибирска обратилась в полицию с заявлением на мужчину, который плюнул в лицо ее сыну, а потом заставил встать на колени и извиниться на глазах у всех. Мужчина таким образом решил отомстить 11-летнему мальчику за обиду, которую он, якобы, нанес его дочери.

2 мая вечером на улице Лежена произошел данный инцидент. По словам женщины, ее сына мужчина сначала схватил, потом начал душить, плюнул в лицо и обозвал. Наблюдала за «воспитанием» девочка-второклассница, перед которой мальчика заставили встать на колени и извиниться. Перед тем, как покинуть игровую площадку, «воспитатель» ударил ребенка по затылку.

Мальчик утверждает, что не понял, за что был так унижен, ведь он не ссорился с девочкой. По его словам они играли в одной компании, в которой было много детей, и кто-то другой мог ее обидеть, но наказали именно этого ребенка. 11-летний школьник признался, что ему было так страшно, что он даже не запомнил, что говорил мужчина. Теперь он гуляет только с мамой и всегда носит с собой телефон.

Свидетелями происшествия стали несколько взрослых, которые не поняли, когда начался конфликт и решили не вмешиваться. В полиции приняли заявление, у мамы ребенка есть заключение судмедэксперта.

После того, как женщина обратилась в полицию, мама девочки прислала ей смс с извинениями.

Данный инцидент произошел на глазах других детей. Ребенок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования, сообщили 19 мая в региональном управлении Следственного комитета.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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