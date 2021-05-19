Последний звонок-2021: когда прозвенит в мае для выпускников России
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Последний звонок-2021: когда прозвенит в мае для выпускников России

8:20:025/19/2021Фото: Flickr
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Из-за того, что 25 мая 2021 года выпадает на вторник, школы могут сместить его на 22 или 26 мая. Чтобы не выводить детей на лишние два дня в школы, либо успеть нагнать упущенный материал. 

ученики, выпуск, школа
Учебного года осталось совсем мало

Остались считанные дни до последнего звонка для выпускников школ в России. Совсем скоро начнутся экзамены и взрослые дети покинут стены школ, отправившись в почти взрослую жизнь.

Традиционно дата последнего звонка - 25 мая. Но в 2021 году даты могут измениться. Все изменения могут состояться из-за различной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса. Регионы сами в этом году будут определять дату проведения последнего звонка в школах.

Из-за того, что 25 мая 2021 года выпадает на вторник, школы могут сместить его на 22 или 26 мая. Чтобы не выводить детей на лишние два дня в школы, либо успеть нагнать упущенный материал.

Как бы там ни было, школьный учебный год школы обязаны завершить до 28 мая 2021 года. Подробную информацию о дате проведения последнего звонка в вашей школе вы можете узнать на сайте вашего образовательного учреждения.

На летние каникулы ученики начальной школы должны уйти с 26 мая.

Ученики среднего звена - с 31 мая.

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