Как православному отмечать Вознесение Господне 10 июня 2021 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как православному отмечать Вознесение Господне 10 июня 2021 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья

9:20:355/19/2021Фото: Храм Андрея Первозванного
0

Считается, что на само Вознесение Христос спускается на землю и бродит среди людей в одеянии нищего. Поэтому строго запрещается отказывать нищим в милостыни и помощи.

икона
После Вознесения отменяются пасхальные приветствия

Переходящий праздник Вознесения Господня отмечается в 2021 году 10 июня. Ровно 40 дней со своего Воскресения Иисус жил на земле среди людей, читал проповеди и рассказывал, как правильно жить, чтобы попасть в Царствие Божие.

События Вознесения описаны в Евангелии от Марка и Луки. В этот день Иисус собрал своих апостолов на Елеонской горе. Он рассказал свои ученикам о втором пришествии, о Страшном суде. Пообещал помощь своим апостолам от Святого Духа, появления которого они должны были ждать в Иерусалиме. Он должен был им помочь в проповедовании христианства по всей земле. А после этого вознесся на небеса.

Смысл праздника в том, чтобы верующие поняли, что жизнь может быть вечной для души, а тело всего лишь тлен. При правильном образе жизни и сильной вере в Христа, каждая душа может попасть на небеса и жить вечно, находясь ближе к Господу.

Традиции и запреты праздника

Накануне праздника верующие обычно идут в храмы, чтобы исповедаться и причаститься. Утром в день праздника в храмах проводится праздничное богослужение. Священники служат его в белых одеждах. Поста в этот день нет.

В народе верят, что со дня Вознесения еще 40 дней открыты небесные врата. За живущими могут наблюдать ангелы. Поэтому весь этот период стараются жить как можно правильнее, не грешить, помогать нищим и обездоленным, делать как можно больше добрых дел. Молиться об укреплении веры, о прощении грехов.

Считается, что на само Вознесение Христос спускается на землю и бродит среди людей в одеянии нищего. Поэтому строго запрещается отказывать нищим в милостыни и помощи.

Строго запрещается сегодня плевать на землю и выносить мусор.

В народе бытует мнение, что есть запрет на работу. Но он всего лишь призывает к увеличенному количеству молитв, общению с Богом и посещению храма в праздник. Если есть срочная работа, которая не терпит отлагательств - конечно, работать можно.

Обряд на здоровье

Это очень простой заговор, который нужно прочитать в тот момент, когда вы услышали пение птиц.


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиправославный праздниквознесениеобряды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

вы проводите обряды на Вознесение?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСколько классов и групп закрыто на карантин из-за коронавируса в Бердске: Последние новости о зареженных
    9:21:35 5/19/2021
    Сколько классов и групп закрыто на карантин из-за коронавируса в Бердске: Последние новости о зареженных
    Как православному отмечать Вознесение Господне 10 июня 2021 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья
    9:20:35 5/19/2021
    Как православному отмечать Вознесение Господне 10 июня 2021 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья
    Госдума увеличила штрафы за разглашение секретной информации
    8:59:36 5/19/2021
    Госдума увеличила штрафы за разглашение секретной информации
    Нападающий ХК «Горняк» обвиняет сожителя в изнасиловании и вымогательстве
    8:38:57 5/19/2021
    Нападающий ХК «Горняк» обвиняет сожителя в изнасиловании и вымогательстве
    Последний звонок-2021: когда прозвенит в мае для выпускников России
    8:20:02 5/19/2021
    Последний звонок-2021: когда прозвенит в мае для выпускников России
    Скончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко
    8:11:56 5/19/2021
    Скончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко
    Что сказал Путин о новых выплатах российским семьям с детьми: Последние новости от 19 мая 2021
    7:47:51 5/19/2021
    Что сказал Путин о новых выплатах российским семьям с детьми: Последние новости от 19 мая 2021
    БердскПолиция требует от власти Бердска отловить большую собаку, искусавшую четырех детей во дворе дома
    7:21:01 5/19/2021
    Полиция требует от власти Бердска отловить большую собаку, искусавшую четырех детей во дворе дома
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней с 1 по 15 июня 2021 года
    7:20:56 5/19/2021
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней с 1 по 15 июня 2021 года
    Подробности издевательств: 11-летнему мальчику плюнул в лицо и поставил его на колени отец школьницы
    6:51:08 5/19/2021
    Подробности издевательств: 11-летнему мальчику плюнул в лицо и поставил его на колени отец школьницы