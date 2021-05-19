Как православному отмечать Вознесение Господне 10 июня 2021 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья

Переходящий праздник Вознесения Господня отмечается в 2021 году 10 июня. Ровно 40 дней со своего Воскресения Иисус жил на земле среди людей, читал проповеди и рассказывал, как правильно жить, чтобы попасть в Царствие Божие.
События Вознесения описаны в Евангелии от Марка и Луки. В этот день Иисус собрал своих апостолов на Елеонской горе. Он рассказал свои ученикам о втором пришествии, о Страшном суде. Пообещал помощь своим апостолам от Святого Духа, появления которого они должны были ждать в Иерусалиме. Он должен был им помочь в проповедовании христианства по всей земле. А после этого вознесся на небеса.
Смысл праздника в том, чтобы верующие поняли, что жизнь может быть вечной для души, а тело всего лишь тлен. При правильном образе жизни и сильной вере в Христа, каждая душа может попасть на небеса и жить вечно, находясь ближе к Господу.
Традиции и запреты праздника
Накануне праздника верующие обычно идут в храмы, чтобы исповедаться и причаститься. Утром в день праздника в храмах проводится праздничное богослужение. Священники служат его в белых одеждах. Поста в этот день нет.
В народе верят, что со дня Вознесения еще 40 дней открыты небесные врата. За живущими могут наблюдать ангелы. Поэтому весь этот период стараются жить как можно правильнее, не грешить, помогать нищим и обездоленным, делать как можно больше добрых дел. Молиться об укреплении веры, о прощении грехов.
Считается, что на само Вознесение Христос спускается на землю и бродит среди людей в одеянии нищего. Поэтому строго запрещается отказывать нищим в милостыни и помощи.
Строго запрещается сегодня плевать на землю и выносить мусор.
В народе бытует мнение, что есть запрет на работу. Но он всего лишь призывает к увеличенному количеству молитв, общению с Богом и посещению храма в праздник. Если есть срочная работа, которая не терпит отлагательств - конечно, работать можно.
Обряд на здоровье
Это очень простой заговор, который нужно прочитать в тот момент, когда вы услышали пение птиц.