Госдума увеличила штрафы за разглашение секретной информации

19 мая на заседании Госдумы был принят новый законопроект, в котором прописаны размеры штрафов для граждан, разглашающих информацию, не подлежащую общему доступу.
Теперь административное наказание для граждан стало от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (сейчас 500-1 тысяча рублей), для должностных лиц установлены штрафы от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас 4-5 тысяч рублей), при этом должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до 3-х лет. Юридическим лицам установлены штрафы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Лица, которые в связи с исполнением должностных обязанностей имеют доступ к информации, с законодательно ограниченным доступом, будут наказываться в случае ее утечки.
Также Госдумой внесены изменения в статью, предусматривающую наказание для лиц, распространяющих сведения о мерах безопасности сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, а также членов их семей. Если до сегодняшнего дня штрафы составляли суммы для граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, то теперь суммы увеличены до значений — для граждан от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок до 3-х лет.