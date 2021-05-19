Госдума увеличила штрафы за разглашение секретной информации
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19.05
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Госдума увеличила штрафы за разглашение секретной информации

8:59:365/19/2021Фото: Wikimedia Commons
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От 100 до 200 тысяч рублей заплатят те, кто делится сведениями ограниченного доступа, в том числе о полицейских.

Введены новые суммы штрафов для тех, кто не умеет хранить информацию

19 мая на заседании Госдумы был принят новый законопроект, в котором прописаны размеры штрафов для граждан, разглашающих информацию, не подлежащую общему доступу.

Теперь административное наказание для граждан стало от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (сейчас 500-1 тысяча рублей), для должностных лиц установлены штрафы от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас 4-5 тысяч рублей), при этом должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до 3-х лет. Юридическим лицам установлены штрафы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Лица, которые в связи с исполнением должностных обязанностей имеют доступ к информации, с законодательно ограниченным доступом, будут наказываться в случае ее утечки.

Также Госдумой внесены изменения в статью, предусматривающую наказание для лиц, распространяющих сведения о мерах безопасности сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, а также членов их семей. Если до сегодняшнего дня штрафы составляли суммы для граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, то теперь суммы увеличены до значений — для граждан от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок до 3-х лет.

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Для тех, у кого есть доступ к секретам, это серьезные штрафы?

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