Какие овощи можно высевать до 31 мая, пока есть шанс заморозков?
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19.05
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Какие овощи можно высевать до 31 мая, пока есть шанс заморозков?

10:20:215/19/2021Фото: pxhere
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Не боятся низких температур также морковь и свекла. Они, конечно, при низких температурах расти не будут - остановятся в росте, но не погибнут. 

редис
Редиска может выдерживать заморозки до -2...-6 градусов

Конечный результат посадок и урожай зависят от многих факторов. В том числе главную роль имеют климатические условия. Ведь высадить рассаду мало, нужно как-то угадать с погодой, чтобы не вернулись заморозки и выращенная с любовью и трудами рассада не погибла.

Действительно, в мае во многих регионах еще могут вернуться низкие температуры, которые рассада может не перенести. Поэтому обычно ту рассаду, которую выращивают дома, высаживают уже тогда, когда заморозков точно не ожидается. Большинство таких культур (помидоры, перцы, баклажаны и огурцы в особенности) часто высаживают в теплицы или парники.

А вот рассаду капусты стараются проращивать и растить не в доме, а в еще прохладных теплица. Капуста (почти все сорта, кроме цветной) является достаточно морозостойкой культурой и выдерживает заморозки до -2. Речь идет о молодых растениях. Уже из теплиц ее высаживают в открытый грунт, особо не дожидаясь устойчивых теплых дней.

Не боятся низких температур также морковь и свекла. Они, конечно, при низких температурах расти не будут - остановятся в росте, но не погибнут.

Также достаточно устойчива к заморозкам петрушка и укроп. Последний даже при +5 медленно, но растет, не останавливаясь в развитии.

Хорошо сеять редиску. Эта красавица настолько не боится морозов (ее семена), что часто ее сеют прямо под снег глубокой осенью, чтобы как только на улице пришли +2 градуса она начала расти.

Благоприятных вам посадок и теплой погоды!

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