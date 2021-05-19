Когда Троица будет в 2021 году? Что нужно успеть сделать до нее?

Троица или про церковному календарю Пятидесятница, это подвижной праздник, относящийся к циклу пасхальных празднований. Именно им и заканчиваются все пасхальные празднования. Поскольку он привязан к дате Пасхи, его дата ежегодно меняется.
В 2021 году Троица настанет 20 июня. С нею завершается цикл пасхальных праздников.
В этот день, как и обещал Иисус перед своим Вознесением, к людям спустился Святой Дух, благодаря которому апостолы смогли и дальше нести по земле христианскую религию.
К Троице готовятся заранее. Предусмотрительные люди, соблюдая благочестивую традицию не работать в это праздничный день, старались выполнить все свои дела до наступления великого праздника. Дома тщательно убираются, стараются высадить на грядки все то, что можно.
В Библии нет запрета на работы в церковные праздники, но люди просто из уважения к Богу стараются все же этот день посвятить походу в храм на торжественное богослужение, молитвам и веселью.
Дома украшают зеленью - букетами полевых цветов и березовыми веточками. Среди банщиков есть поверье, что банные веники можно заготавливать только до Троицы. Заготовленные позже они быстро облетают и не обладают всей полнотой тех целебных свойств, которые им приписывают.
Кроме того, накануне Троицы отмечается Вселенская Троицкая суббота. Это большой поминальный день. К нему тоже стараются управиться со всеми делами, чтобы достойно помянуть своих усопших родных и близких.