Нападающий ХК «Горняк» обвиняет сожителя в изнасиловании и вымогательстве
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Нападающий ХК «Горняк» обвиняет сожителя в изнасиловании и вымогательстве

8:38:575/19/2021Фото: Public Domain Pictures
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21-летний хоккеист утверждает, что Артем Малухин вывез его в лес, где угрожая ножом изнасиловал и снял на камеру телефона. А потом шантажировал компроматом.

Хоккеист обвинил "друга" в развратных действиях и вымогательстве

Герман Грачев написал заявление в полицию на Артема Малухина за то, что он в 2016 году изнасиловал хоккеиста, угрожая ножом, и сделал видеозапись.

По словам Грачева, Малухин вымогал деньги под угрозой опубликования компромата, в результате чего Герману пришлось выплатить ему полтора миллиона рублей. С 26 января 2021 года Артем Малухин находится под арестом. Его адвокат рассказал «Экспресс-газете» о том, что на самом деле все было по-другому.

После того, как у 16-летнего Грачева умерла мать и в соцсетях начали собирать для него деньги, Артем Малухин, который старше Германа на 13 лет, проникся к парню и перевел некоторую сумму денег. После того, как они лично познакомились, между молодыми людьми возникла симпатия, позже перешедшая в совместную жизнь. По словам Артема, Грачев сам снял первую интимную встречу на видео.

Сначала Малухин оплачивал и съем квартиры для совместного проживания, и обеспечивал парня, а потом, когда Грачев стал зарабатывать больше, уже он помогал деньгами своему сожителю.

После того, как в жизни успешного хоккеиста появилась девушка, у пары стали разлаживаться отношения вплоть до того, что Грачев устроил нападение двух молодых людей на Малухина.

В январе после заявления Грачева в полицию, приехал ОМОН и задержал старшего товарища хоккеиста. По словам адвоката Малухина, девушка Грачева стала организатором и причиной всех злоключений Артема.

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