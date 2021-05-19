Нападающий ХК «Горняк» обвиняет сожителя в изнасиловании и вымогательстве

Герман Грачев написал заявление в полицию на Артема Малухина за то, что он в 2016 году изнасиловал хоккеиста, угрожая ножом, и сделал видеозапись.
По словам Грачева, Малухин вымогал деньги под угрозой опубликования компромата, в результате чего Герману пришлось выплатить ему полтора миллиона рублей. С 26 января 2021 года Артем Малухин находится под арестом. Его адвокат рассказал «Экспресс-газете» о том, что на самом деле все было по-другому.
После того, как у 16-летнего Грачева умерла мать и в соцсетях начали собирать для него деньги, Артем Малухин, который старше Германа на 13 лет, проникся к парню и перевел некоторую сумму денег. После того, как они лично познакомились, между молодыми людьми возникла симпатия, позже перешедшая в совместную жизнь. По словам Артема, Грачев сам снял первую интимную встречу на видео.
Сначала Малухин оплачивал и съем квартиры для совместного проживания, и обеспечивал парня, а потом, когда Грачев стал зарабатывать больше, уже он помогал деньгами своему сожителю.
После того, как в жизни успешного хоккеиста появилась девушка, у пары стали разлаживаться отношения вплоть до того, что Грачев устроил нападение двух молодых людей на Малухина.
В январе после заявления Грачева в полицию, приехал ОМОН и задержал старшего товарища хоккеиста. По словам адвоката Малухина, девушка Грачева стала организатором и причиной всех злоключений Артема.