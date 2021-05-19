Убивший 23-летнюю стюардессу признался, что задушил ее из ревности

После резонансного убийства стюардессы, произошедшего в Новой Москве, прошло почти два года. Никита Енин признал в суде вину и рассказал, что убил девушку из ревности.
Обвинительная сторона просила для 27-летнего молодого человека 12 лет колонии, однако, суд принял решение дать осужденному меньший срок — 9 лет колонии строго режима, об этом рассказала представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
"Щербинский районный суд приговорил Енина к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Нефедова.
Во время следствия было проведено белее 10 экспертиз, в числе которых генетическая, и психолого-психиатрическая.
Летом 2019 года в отеле, находящемся на территории Новой Москвы было найдено тело 23-летней стюардессы, которая умерла от асфиксии.
Никита Енин признался, что задушил девушку из ревности, пишут РИА Новости.