Убивший 23-летнюю стюардессу признался, что задушил ее из ревности
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Убивший 23-летнюю стюардессу признался, что задушил ее из ревности

10:10:485/19/2021Фото: Pixabay
0

За убийство, совершенное в 2019 году суд приговорил 27-летнего преступника к лишению свободы в колонии строго режима.

Девять лет за убийство из ревности получил 27-летний мужчина

После резонансного убийства стюардессы, произошедшего в Новой Москве, прошло почти два года. Никита Енин признал в суде вину и рассказал, что убил девушку из ревности.

Обвинительная сторона просила для 27-летнего молодого человека 12 лет колонии, однако, суд принял решение дать осужденному меньший срок — 9 лет колонии строго режима, об этом рассказала представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Щербинский районный суд приговорил Енина к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Нефедова.

Во время следствия было проведено белее 10 экспертиз, в числе которых генетическая, и психолого-психиатрическая.

Летом 2019 года в отеле, находящемся на территории Новой Москвы было найдено тело 23-летней стюардессы, которая умерла от асфиксии.

Никита Енин признался, что задушил девушку из ревности, пишут РИА Новости.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийствоудушениеревность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кем выйдет из колонии ревнивец?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин пристыдил чиновников: Они назвали правила возврата 50% стоимости путевки в летний лагерь. Разъяснения
    9:54:46 5/19/2021
    Путин пристыдил чиновников: Они назвали правила возврата 50% стоимости путевки в летний лагерь. Разъяснения
    БердскСколько классов и групп закрыто на карантин из-за коронавируса в Бердске: Последние новости о зареженных
    9:21:35 5/19/2021
    Сколько классов и групп закрыто на карантин из-за коронавируса в Бердске: Последние новости о зареженных
    Как православному отмечать Вознесение Господне 10 июня 2021 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья
    9:20:35 5/19/2021
    Как православному отмечать Вознесение Господне 10 июня 2021 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья
    Госдума увеличила штрафы за разглашение секретной информации
    8:59:36 5/19/2021
    Госдума увеличила штрафы за разглашение секретной информации
    Нападающий ХК «Горняк» обвиняет сожителя в изнасиловании и вымогательстве
    8:38:57 5/19/2021
    Нападающий ХК «Горняк» обвиняет сожителя в изнасиловании и вымогательстве
    Последний звонок-2021: когда прозвенит в мае для выпускников России
    8:20:02 5/19/2021
    Последний звонок-2021: когда прозвенит в мае для выпускников России
    Скончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко
    8:11:56 5/19/2021
    Скончалась сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко
    Что сказал Путин о новых выплатах российским семьям с детьми: Последние новости от 19 мая 2021
    7:47:51 5/19/2021
    Что сказал Путин о новых выплатах российским семьям с детьми: Последние новости от 19 мая 2021
    БердскПолиция требует от власти Бердска отловить большую собаку, искусавшую четырех детей во дворе дома
    7:21:01 5/19/2021
    Полиция требует от власти Бердска отловить большую собаку, искусавшую четырех детей во дворе дома
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней с 1 по 15 июня 2021 года
    7:20:56 5/19/2021
    Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней с 1 по 15 июня 2021 года