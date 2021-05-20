С Днем метрологии 20 мая: красивые картинки и поздравления

Метролог, сегодня я поздравляю тебя,
В твоей работе никак без измерений,
Так ты, линеечку в руках своих держа,
Найди и в это работе приключений.
Желаю, чтоб на главные твои вопросы,
Ответы у жизни поскорее нашлись,
Пусть светят с неба прекраснейшие звезды,
Чтоб поскорее все желания твои сбылись!
Ты за точностью показаний следишь,
Наш дорого, почетный, метеоролог,
Пусть же путь твоей прекрасной жизни,
Будет интересен, осмыслен и долог!
Пусть будет меньше в судьбе твоей дождей,
Пусть меньше заморозков будет в судьбе,
В этот праздник замечательный желаю,
Чтоб только солнце на ясном небе светило тебе!
Желаю дождь из баксов крупных, зеленых,
Пусть зальет им щедро весь ваш двор,
Чтоб сердечно было ваше всегда влюбленным,
Чтоб никогда не смотрели вы на беду в упор!
Пусть Бог простит вам великодушно все,
Все неточности, огрехи, отступленья и ошибки,
Чтоб жилось вам счастливо и интересно на земле,
И освещалось лицо молодое улыбкой!
Пожелать хочу технологий тебе я новых,
И дней насыщенных, ну, в общем, клевых,
Чтоб была уверенность в себе и терпение,
Целеустремленность, смысл и везение.
Пожелаю самой чистой, самой прекрасной любви,
Чтоб погода хорошая была круглый год,
И сбывались, чтоб периодически мечты,
Пусть счастье, не задерживаясь, в жизнь придет!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru