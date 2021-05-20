Невероятные открытки на День миллионера 20 мая и богатые поздравления
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Невероятные открытки на День миллионера 20 мая и богатые поздравления

9:01:575/20/2021Фото: pixabay
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Поздравления для самых богатых и тех, кто стремится к лучшему финансовому состоянию.

День миллионера

Желаю в бизнесе удачи,
Партнёры чтоб не подвели,
Быть с каждым годом всё богаче,
Рекой финансы чтоб текли.

Не знать обидных поражений
И чётко целей достигать,
Из самых маленьких вложений
Большую прибыль получать!

Престиж твой будет пусть высоким,
И уважение растёт,
А беды бьются на осколки,
И только счастье вслед идёт!

***

Пусть работает твой бизнес,
Как швейцарские часы,
Чтоб хватало и на масло,
И на палку колбасы,
На квартиру, на Мальдивы
И на жизнь повеселей,
И чтоб время оставалось
Для семьи и для друзей!

***

Пусть успехи, непременно,
В каждом деле тебя ждут,
И все в жизни перемены
Только к лучшему ведут!

Пусть боятся компаньоны
Вопреки тебе идти,
И доход твой миллионный
На счёт банковский летит!

Пусть коньяк солидной марки
Ждёт с икоркой на столе,
Чтоб ты жил красиво, ярко,
Всех роскошней на земле!

***

Желаю любви, понимания,
А в бизнесе — лишь процветания,
Доходы, как бурная речка,
В карман пусть текут бесконечно!

С пути пусть уйдут конкуренты,
Судьба дарит счастья моменты,
Достойными будут партнёры,
Мечты все исполнятся скоро!

***

Ты предприимчив, собран, деловит,
Уверенно идешь по жизни, смело,
Твой каждый день идеями горит,
Есть у тебя свой путь и свое дело.

Свой день рожденья ярко отмечай!
Пусть море счастья плещется без края,
Строй планы и легко их выполняй,
Будь лучшим, несравненным. Поздравляю!


Источник: pozdravok.ru

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