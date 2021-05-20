Невероятные открытки на День миллионера 20 мая и богатые поздравления

Желаю в бизнесе удачи,
Партнёры чтоб не подвели,
Быть с каждым годом всё богаче,
Рекой финансы чтоб текли.
Не знать обидных поражений
И чётко целей достигать,
Из самых маленьких вложений
Большую прибыль получать!
Престиж твой будет пусть высоким,
И уважение растёт,
А беды бьются на осколки,
И только счастье вслед идёт!
***
Пусть работает твой бизнес,
Как швейцарские часы,
Чтоб хватало и на масло,
И на палку колбасы,
На квартиру, на Мальдивы
И на жизнь повеселей,
И чтоб время оставалось
Для семьи и для друзей!
***
Пусть успехи, непременно,
В каждом деле тебя ждут,
И все в жизни перемены
Только к лучшему ведут!
Пусть боятся компаньоны
Вопреки тебе идти,
И доход твой миллионный
На счёт банковский летит!
Пусть коньяк солидной марки
Ждёт с икоркой на столе,
Чтоб ты жил красиво, ярко,
Всех роскошней на земле!
***
Желаю любви, понимания,
А в бизнесе — лишь процветания,
Доходы, как бурная речка,
В карман пусть текут бесконечно!
С пути пусть уйдут конкуренты,
Судьба дарит счастья моменты,
Достойными будут партнёры,
Мечты все исполнятся скоро!
***
Ты предприимчив, собран, деловит,
Уверенно идешь по жизни, смело,
Твой каждый день идеями горит,
Есть у тебя свой путь и свое дело.
Свой день рожденья ярко отмечай!
Пусть море счастья плещется без края,
Строй планы и легко их выполняй,
Будь лучшим, несравненным. Поздравляю!
Источник: pozdravok.ru