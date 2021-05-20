С Днем работника БТИ 21 мая: очаровательные открытки и короткие позравления

Чтобы дом построить, иль купить,
В БТИ, друзья, вам нужно сходить,
Там расставят все точки над и,
Выдадут вам новые чертежи.
Всех работников БТИ России поздравляем,
Вдохновения в работе желаем,
Всех благ вам, радости, тепла,
Пускай Господь хранит вас всегда.
Вы отвечаете за учёт и техинвентаризацию,
Объекты недвижимости подвластны только вам,
Без вас оформить всё наследство,
Честно скажем, нам не по зубам.
С профессиональным праздником примите поздравленья,
Пускай вас ожидает супер настроенье,
Пускай карьера, как на дрожжах, вырастает,
Пускай друзья надёжные окружают.
Ваш труд важный для благосостояния страны,
Профессионализм, и скрупулёзность – ваш конёк,
Ошибки в вашей работе исключены,
Ведь каждый мечтает иметь свой уголок.
В день БТИ России, примите поздравленья,
Желаем выдержки, удачи вам, терпенья,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Пусть будет благосклонною судьба.
Чертежи, расчёты и оценки,
Сантиметр – орудие труда,
Никакой, друзья, самооценки,
БТИ России всё оформит по закону, сполна.
С профессиональным праздником всех поздравляем,
Роста карьерного искренне желаем,
Пускай в достатке живёт семья,
Пускай везёт вам во всём, всегда.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru