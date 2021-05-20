"Руки на капот": Подростка с пистолетом и в шлеме задержали в школе. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Руки на капот": Подростка с пистолетом и в шлеме задержали в школе. Смотрите видео

9:43:115/20/2021Фото: Flickr
0

На попытки несовершеннолетнего что-то сказать росгвардейцы говорили, чтобы он закрыл рот. Мальчик шел на репетицию.

В Петербурге подозрительного ученика не пустили в школу


В петербургской школе № 147 произошел инцидент со школьником, который пришел в шлеме и с пистолетом для страйкбола. На записи видно, как сотрудники Росгвардии наклонили ученика на капот машины и изъяли пакет. На попытки несовершеннолетнего что-то сказать они говорили, чтобы он закрыл рот.

20 мая стало известно что в 147 школу пришел ученик с пистолетом для страйкбола и в шлеме. Охраннику не понравился внешний вид школьника и он не пропустил подростка в здание. В восемь утра кто-то из родителей вызвал полицию в школу, потому что на ее территории находился «мужчина в маске и с оружием в кобуре»  и пытается зайти в учебное учреждение.

Пистолет для страйкбола был нужен школьнику для участия в театрализованной постановке. В российских школах предпринимаются усиленные способы охраны школ после того, как 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию в Казани. В результата расстрела погибли семь учеников и два преподавателя

 


.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пистолетшлемзадержание школьника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как должен был поступить охранник, увидев подозрительного парня?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем работника БТИ 21 мая: очаровательные открытки и короткие позравления
    9:40:57 5/20/2021
    С Днем работника БТИ 21 мая: очаровательные открытки и короткие позравления
    БердскКуда пристроить школьников на лето в Бердске: Отдых и трудоустройство. Разъяснение мэрии
    9:26:29 5/20/2021
    Куда пристроить школьников на лето в Бердске: Отдых и трудоустройство. Разъяснение мэрии
    Магнитные бури в июне 2021: даты мощных геоударов
    9:20:24 5/20/2021
    Магнитные бури в июне 2021: даты мощных геоударов
    За что включат в список недружественных стран, разъяснил МИД России
    8:58:54 5/20/2021
    За что включат в список недружественных стран, разъяснил МИД России
    Уникальные открытки в День Тихоокеанского флота от дизайнера на 21 мая и короткие поздравления
    8:55:04 5/20/2021
    Уникальные открытки в День Тихоокеанского флота от дизайнера на 21 мая и короткие поздравления
    За отказ занять денег убил знакомую пенсионерку 42-летний рецидивист в Новосибирской области
    8:42:23 5/20/2021
    За отказ занять денег убил знакомую пенсионерку 42-летний рецидивист в Новосибирской области
    Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» у России Сибирь
    8:22:31 5/20/2021
    Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» у России Сибирь
    Николин день-2021: традиции и народные приметы 22 мая
    8:20:53 5/20/2021
    Николин день-2021: традиции и народные приметы 22 мая
    Перенес клиническую смерть после обрезания 2-летний мальчик: Врачи чудом спасли ребенка
    8:09:43 5/20/2021
    Перенес клиническую смерть после обрезания 2-летний мальчик: Врачи чудом спасли ребенка
    С Днем официантов и официанток 21 мая: поздравления для парней
    8:05:04 5/20/2021
    С Днем официантов и официанток 21 мая: поздравления для парней