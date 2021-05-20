"Руки на капот": Подростка с пистолетом и в шлеме задержали в школе. Смотрите видео

В петербургской школе № 147 произошел инцидент со школьником, который пришел в шлеме и с пистолетом для страйкбола. На записи видно, как сотрудники Росгвардии наклонили ученика на капот машины и изъяли пакет. На попытки несовершеннолетнего что-то сказать они говорили, чтобы он закрыл рот.
20 мая стало известно что в 147 школу пришел ученик с пистолетом для страйкбола и в шлеме. Охраннику не понравился внешний вид школьника и он не пропустил подростка в здание. В восемь утра кто-то из родителей вызвал полицию в школу, потому что на ее территории находился «мужчина в маске и с оружием в кобуре» и пытается зайти в учебное учреждение.
Пистолет для страйкбола был нужен школьнику для участия в театрализованной постановке. В российских школах предпринимаются усиленные способы охраны школ после того, как 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию в Казани. В результата расстрела погибли семь учеников и два преподавателя
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