Неповторимые открытки в День военного переводчика 21 мая от дизайнера и добрые поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Неповторимые открытки в День военного переводчика 21 мая от дизайнера и добрые поздравления

10:20:525/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

День военного переводчика – профессиональный праздник служащих, имеющих отношение к иностранным языкам.

День военного переводчика

В День военного переводчика хотелось бы от души пожелать достоверной информации, точных переводов и в целом отменной работы по отношению своей жизни и деятельности. Желаю своё время проводить с пользой и удовольствием, желаю ни перед чем не останавливаться на пути к своей высокой цели.

День военного переводчика

О том, что существует профессия военного переводчика знают немногие. Тем более ценно, когда поздравляют с профессиональным праздником. Поздравляем всех военных переводчиков и желаем, чтоб слова всегда означали именно то, что понимаете под ними вы. Пусть неудачи держатся от вас в стороне.

День военного переводчика

Вы не просто люди с погонами, мужественные и отважные, как все солдаты нашей армии. Вы культурны, начитаны, вы защищаете честь страны за границей. В день военного переводчика хочется пожелать вам отсутствия языковых барьеров, совершенствования незаменимых знаний, карьерного роста и большого жизненного счастья!

День военного переводчика

Поздравляю с Днём военного переводчика и пожелать хочу, чтобы всегда удавалось добывать нужную и полезную информацию, чтобы любое дело и разведка венчались успехом, чтобы знания и язык никогда не подводили, чтобы рядом были верные товарищи, а в сердце — любовь к близким людям.

День военного переводчика

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень военного переводчика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Неповторимые открытки в День военного переводчика 21 мая от дизайнера и добрые поздравления
    10:20:52 5/20/2021
    Неповторимые открытки в День военного переводчика 21 мая от дизайнера и добрые поздравления
    Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердило правительство: Когда и сколько вернут, узнайте подробности
    10:11:11 5/20/2021
    Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердило правительство: Когда и сколько вернут, узнайте подробности
    "Руки на капот": Подростка с пистолетом и в шлеме задержали в школе. Смотрите видео
    9:43:11 5/20/2021
    "Руки на капот": Подростка с пистолетом и в шлеме задержали в школе. Смотрите видео
    С Днем работника БТИ 21 мая: очаровательные открытки и короткие позравления
    9:40:57 5/20/2021
    С Днем работника БТИ 21 мая: очаровательные открытки и короткие позравления
    БердскКуда пристроить школьников на лето в Бердске: Отдых и трудоустройство. Разъяснение мэрии
    9:26:29 5/20/2021
    Куда пристроить школьников на лето в Бердске: Отдых и трудоустройство. Разъяснение мэрии
    Магнитные бури в июне 2021: даты мощных геоударов
    9:20:24 5/20/2021
    Магнитные бури в июне 2021: даты мощных геоударов
    За что включат в список недружественных стран, разъяснил МИД России
    8:58:54 5/20/2021
    За что включат в список недружественных стран, разъяснил МИД России
    Уникальные открытки в День Тихоокеанского флота от дизайнера на 21 мая и короткие поздравления
    8:55:04 5/20/2021
    Уникальные открытки в День Тихоокеанского флота от дизайнера на 21 мая и короткие поздравления
    За отказ занять денег убил знакомую пенсионерку 42-летний рецидивист в Новосибирской области
    8:42:23 5/20/2021
    За отказ занять денег убил знакомую пенсионерку 42-летний рецидивист в Новосибирской области
    Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» у России Сибирь
    8:22:31 5/20/2021
    Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» у России Сибирь