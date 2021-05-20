Неповторимые открытки в День военного переводчика 21 мая от дизайнера и добрые поздравления

В День военного переводчика хотелось бы от души пожелать достоверной информации, точных переводов и в целом отменной работы по отношению своей жизни и деятельности. Желаю своё время проводить с пользой и удовольствием, желаю ни перед чем не останавливаться на пути к своей высокой цели.
О том, что существует профессия военного переводчика знают немногие. Тем более ценно, когда поздравляют с профессиональным праздником. Поздравляем всех военных переводчиков и желаем, чтоб слова всегда означали именно то, что понимаете под ними вы. Пусть неудачи держатся от вас в стороне.
Вы не просто люди с погонами, мужественные и отважные, как все солдаты нашей армии. Вы культурны, начитаны, вы защищаете честь страны за границей. В день военного переводчика хочется пожелать вам отсутствия языковых барьеров, совершенствования незаменимых знаний, карьерного роста и большого жизненного счастья!
Поздравляю с Днём военного переводчика и пожелать хочу, чтобы всегда удавалось добывать нужную и полезную информацию, чтобы любое дело и разведка венчались успехом, чтобы знания и язык никогда не подводили, чтобы рядом были верные товарищи, а в сердце — любовь к близким людям.
Источник: pozdravok.ru