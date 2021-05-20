За что включат в список недружественных стран, разъяснил МИД России

Михаил Богданов, замглавы МИД России, заявил, что отношение зарубежных стран к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, станет одним из главных критериев для попадания в список недружественных стран.
На заседании оргкомитета «Победа», которое прошло 20 мая с участием президента РФ Владимира Путина, Богданов рассказал, что многие государства, которые ранее заключали договоренности по сохранению советских монументов и памятников на своих территориях, их не соблюдают.
Он привел в пример Польшу, которая декоммунизирует многие символические памятники, несмотря на соглашения от 1994 года, по которым захоронения и места памяти героев войны и репрессий должны поддерживаться в нормальном состоянии и не подвергаться демонтажу.
Варшава из перечня памятников, составленном в 1997 году, оставила 112, хотя ранее их было 561 объект.
"То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", — заявил замминистра.
На предыдущей неделе российское правительство утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Теперь в отношениях с этими странами вводятся ограничения по работе дипломатических служб.