За что включат в список недружественных стран, разъяснил МИД России
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За что включат в список недружественных стран, разъяснил МИД России

8:58:545/20/2021Фото: Flickr
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Список недружественных стран станет больше, если кто-то попадет под главный критерий. Пока в перечне США и Чехия.

В МИД пояснили, что нужно сделать, чтобы стать недружественной страной

Михаил Богданов, замглавы МИД России, заявил, что отношение зарубежных стран к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, станет одним из главных критериев для попадания в список недружественных стран.

На заседании оргкомитета «Победа», которое прошло 20 мая с участием президента РФ Владимира Путина, Богданов рассказал, что многие государства, которые ранее заключали договоренности по сохранению советских монументов и памятников на своих территориях, их не соблюдают.

Он привел в пример Польшу, которая декоммунизирует многие символические памятники, несмотря на соглашения от 1994 года, по которым захоронения и места памяти героев войны и репрессий должны поддерживаться в нормальном состоянии и не подвергаться демонтажу.

Варшава из перечня памятников, составленном в 1997 году, оставила 112, хотя ранее их было 561 объект.

"То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", — заявил замминистра.

На предыдущей неделе российское правительство утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Теперь в отношениях с этими странами вводятся ограничения по работе дипломатических служб.

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