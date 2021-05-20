Магнитные бури в июне 2021: даты мощных геоударов
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Магнитные бури в июне 2021: даты мощных геоударов

9:20:245/20/2021Фото: pixabay
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При соблюдении общих рекомендаций по нормализации образа жизни и правил питания, можно свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь.

солнце, река, тростник, закат
Предварительные прогнозы не обещают много бурь

В июне 2021 года ожидается по предварительным прогнозам 3 магнитный бури.

Расписание (время указано московское):


  • 1 буря: 21.00 10 июня - 21.00 11 июня
  • 2 буря: 21.00 12 июня - 21.00 13 июня
  • 3 буря: 21.00 15 июня - 21.00 17 июня

Мощность всех трех бурь пока оценивается в три балла.

В целом пока что обстановка на июнь прогнозируется относительно спокойной. Недомогания при таких ударах будут ощущать только сильно метеозависимые люди. Как правило, жалуются на такие недомогания:


  • головная боль,
  • общие недомогания,
  • головокружение,
  • боли в суставах,
  • бессонница,
  • нервозность.

При соблюдении общих рекомендаций по нормализации образа жизни и правил питания, можно свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь.

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магнитная буряметеозависимостьпрогноз на месяц
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