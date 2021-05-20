Магнитные бури в июне 2021: даты мощных геоударов

В июне 2021 года ожидается по предварительным прогнозам 3 магнитный бури.
Расписание (время указано московское):
- 1 буря: 21.00 10 июня - 21.00 11 июня
- 2 буря: 21.00 12 июня - 21.00 13 июня
- 3 буря: 21.00 15 июня - 21.00 17 июня
Мощность всех трех бурь пока оценивается в три балла.
В целом пока что обстановка на июнь прогнозируется относительно спокойной. Недомогания при таких ударах будут ощущать только сильно метеозависимые люди. Как правило, жалуются на такие недомогания:
- головная боль,
- общие недомогания,
- головокружение,
- боли в суставах,
- бессонница,
- нервозность.
При соблюдении общих рекомендаций по нормализации образа жизни и правил питания, можно свести к минимуму негативные последствия магнитных бурь.