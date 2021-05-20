Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердило правительство: Когда и сколько вернут, узнайте подробности

Правительство утвердило правила возврата части стоимости путевок в детские лагеря. Об этом 20 мая сообщается на сайте кабинета министров.
Программа возврата денег стартует 25 мая и будет действовать до 15 сентября включительно. Такой формат закреплен правилами, которые утвердил в постановлении глава правительства Михаил Мишустин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне прошло совещание по исполнению поручений президента, где Владимир Путин высказал свое недовольство медлительностью проработки кешбэка за детские путевки. Глава государства потребовал сформулировать правила таким образом, чтобы компенсацию могли получить и те, кто купил путевки на первый сезон.
Как сказано в новом постановлении кабмина, по условиям программы возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.
Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов, которые участвуют в программе, позднее определит Ростуризм.
Как сказано в пояснительной записке, утвержденные правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. На решение этой задачи из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.
Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, поручил также учесть все замечания президента, которые прозвучали во время совещания по вопросам реализации послания Федеральному собранию 19 мая.
«Нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путёвки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо – представить предложения по увеличению финансирования», – акцентировал премьер.