Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» у России Сибирь

Россия «выбьет зубы» тем, кто намерен «откусить» Сибирь под предлогом того, что она несправедливо принадлежит России. Об этом заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета Победа 20 мая, сообщает сайт Кремля.
По словам президента, Россия будет отстаивать свои права на территорию Сибири, в том числе силовыми методами.
«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил», — высказался глава государства.
Высказывание о том, что Сибирь не должны принадлежать одной России, приписывают экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт. На академик РАН, американист Алексей Арбатов говорил в интервью Би-би-си, что первоисточник так и не нашли. Первое упоминание этого высказывания в СМИ Би-би-си относит еще к 9 февраля 2005 года. Тогда его без указания источника произнес в беседе с «Аргументами и фактами» режиссер Никита Михалков. Сама Олбрайт опровергала, что когда-либо произносила такую фразу и даже не думала такого.