Куда пристроить школьников на лето в Бердске: Отдых и трудоустройство. Разъяснение мэрии

В мэрии Бердска 20 мая прошло расширенное заседание городской межведомственной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей города Бердска. Как сообщили в пресс-центре, обсуждали открытие загородных лагерей и работу пришкольных площадок. ⠀
По словам директора управление образования Михаила Каркавина, за сезон в лагерях смогут отдохнуть 1511 детей - это 75% от рабочей загрузки учреждений. Такие ограничения по посещаемости связаны с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", единые требования введены по всей стране.
В 2021 году примут на каникулы детей лагеря им. В. Дубинина, «Орбита», «Юность», им. О. Кошевого, «Юбилейный», «Красная Горка», «Лазурный», «Звездный бриз», «Гренада», «Дельфин», расположенные на территории Бердска.
В городе также будут работать лагеря дневного пребывания в школах и клубах по месту жительства. Смена на пришкольных площадках начнется с 1 июня. Планируется, что в них побывают 1800 бердских детей.⠀
Заявление на предоставление субсидированной путевки в оздоровительный лагерь можно подать в отделе соцобслуживания населения администрации города Бердска до 28 мая по адресу: Бердск, ул. Кирова, 2/1 (каб. 20, тел. 5-50-38, приемные дни: понедельник, среда с 09.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00). Такая мера предоставит возможность родителям лишь частично оплатить путевку в лагерь. Например, если путевка в загородный лагерь на 21 день стоит 35 000 рублей, то родители заплатят за путевку 17 660 рублей. ⠀
Стоимость питания в лагерях дневного пребывания: 2-разовое питание - 160 рублей в день, а 3-разовое будет стоить 175 рублей. Для детей из семей, которые получают социальную поддержку, путевки предоставляются бесплатно.
Вице-мэр Бердска Жанна Шурова просит родителей, которые могут получить бесплатные путевки в оздоровительный лагерь, не упускать такую возможность и обратиться в отдел социального обслуживания населения.⠀
Отдел по делам молодежи города Бердска активно трудоустраивает несовершеннолетних на предприятия города, в отряд «Зеленый патруль» и в качестве аниматоров. За помощью в трудоустройстве в летний период нужно обращаться к специалистам отдела по телефону 3-11-18. ⠀
Замначальника Роспотребнадзора в городе Бердске Татьяна Дарий рассказала о гигиенических требованиях к устройству, содержанию и организации режима в лагерях, напомнила о требованиях, которые необходимо выполнить коллективам лагерей перед заездом детей. Представители МВД и МЧС довели до руководителей лагерей порядок организации безопасности детей. ⠀
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