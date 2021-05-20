Лучшие картинки на День полярника открытки 21 мая и согревающие поздравления
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Лучшие картинки на День полярника открытки 21 мая и согревающие поздравления

10:40:455/20/2021Фото: 100cards
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21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается День полярника в знак признания заслуг людей данной профессии.

День полярника

Три дюжины оттенков снега ты назовёшь,
Среди снежной пустыни дорогу найдёшь,
Привычно для тебя царство снега и льда,
Трудностей ты не боишься никогда.
С днём полярника тебя поздравляем,
Терпения и выдержки искренне желаем,
Пусть сердце любовь согревают,
Пускай друзья надёжные окружают.

День полярника

Арктику и Антарктику исследовать должны,
С трудностями легко справляетесь вы,
В те места, где не ступала человечества нога,
Полярник непременно первым придёт туда.
С профессиональным праздником поздравляем,
Успехов в нелёгкой службе желаем,
Пускай Россия гордится вами всегда,
Пусть будет благосклонной к вам судьба.

День полярника

Общество белых медведей для вас привычно,
Общий язык с ними находите отлично,
Не страшны вам морозы о холода,
Ведь душу согревает тепло родного очага.
В день полярника вас поздравить рады,
Знакомство с вами для нас награда,
Вы выдержаны, терпеливы и сильны,
Общем настоящие русские мужики.

День полярника

Там, где снега седые и вечные холода,
Полярники исследования проводят всегда,
Покорителями севера вас называют не зря,
Царству снега и льда служите вы сполна.
Сегодня день полярника России, поздравляем,
Жизни долгой и счастливой желаем,
Пусть на работе будет всё отлично,
Пусть взаимная любовь будет в жизни личной.

День полярника

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

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