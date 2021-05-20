Почему медитация может быть вредной?

Программы медитации, основанные на осознанности, оказались многообещающим средством лечения различных состояний, от стресса до бессонницы и депрессии. В некоторых случаях их даже предлагают людям - школьникам или сотрудникам, например, - которые не обращаются за помощью активно или не прошли проверку на пригодность. Тем не менее, большинство исследований и рассуждений об этих программах сосредоточены только на их преимуществах, с небольшим исследованием рисков или потенциальных побочных эффектов, пишет medicalxpress.com.
Недавний обзор почти 7000 исследований практик медитации показал, что менее 1% из них дали побочные эффекты. Уиллоуби Бриттон, доцент кафедры психиатрии и человеческого поведения в Университете Брауна, сказал, что это во многом связано с тем, что оценка побочных эффектов (процесс, известный как «мониторинг вреда») немедикаментозных методов лечения, таких как программы медитации на основе осознанности, является сложной задачей.
Чтобы восполнить этот пробел, Бриттон провел новое исследование побочных эффектов в программах, основанных на внимательности, которое выявило общие препятствия для мониторинга вреда и, что важно, показало, как с ними бороться. Исследование также показало, что частота побочных эффектов от внимательности была аналогична таковой при других психологических методах лечения.
Исследование было опубликовано 18 мая в журнале Clinical Psychological Science.
«Наша конечная цель - максимизировать эффективность медитации, основанной на осознанности, при сведении к минимуму вреда», - сказал Бриттон, руководитель Лаборатории клинической и аффективной нейробиологии Брауна. «Чтобы снизить риски и соответствующим образом изменить лечение, вам необходимы тщательные и подробные знания о потенциальном вреде. Наше исследование, наиболее полное в своем роде, дает план того, как точно оценить риски программ медитации, основанных на осознанности».
Почему никто не хочет говорить о побочных эффектах медитации
По словам Бриттона, побочные эффекты программ медитации, основанных на осознанности, часто являются неприятной темой как для медработников, так и для участников. В рамках исследования она и ее коллеги рассмотрели самые современные передовые методы мониторинга вреда от регулирующих органов, таких как Всемирная организация здравоохранения, Национальные институты здравоохранения и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В документе они изложили ключевые соображения, касающиеся оценки побочных эффектов, включая нерешительность участников сообщать о негативных реакциях на лечение из-за чувства стыда или желания доставить удовольствие исследователю или преподавателю.
Исследователи и учителя осознанности (Бриттон - оба) по понятным причинам больше сосредоточены на помощи, которую они могут оказать, чем на любом вреде, который они могут причинить. В результате отсутствие отрицательной обратной связи от участников часто интерпретируется как свидетельство отсутствия вреда. «Это очень легко для нашего энтузиазма и желания помочь стать своего рода слепотой», - объяснил Бриттон.
Еще одним осложняющим фактором, по ее словам, является отсутствие знаний о надлежащей оценке вреда.
«Часто учитель осознанности спрашивает класс:« Были ли у кого-нибудь проблемы с вашей практикой медитации на этой неделе? », - сказал Бриттон. «Но участники, как правило, стараются избегать ответов на открытые вопросы, задаваемые учителем в публичных местах. Исследования показали, что если кто-то другой, кроме учителя, задает конкретные вопросы в приватной обстановке, это повысит вероятность честного сообщения».
Наконец, она подчеркнула тот факт, что термин «неблагоприятный» - это в высшей степени субъективное суждение, которое может различаться у разных людей и даже у одного и того же человека в разных контекстах.
«Повторное переживание предыдущей травмы может быть исцелением для одних и дестабилизирующим для других, точно так же, как сонливость, вызванная лекарством от простуды или медитацией, может быть нежелательной или «неблагоприятной» по утрам, но очень желательной перед сном. " - говорит она сказала.
Более того, добавил Бриттон, литература показывает, что поставщики психиатрических услуг (например, терапевты или врачи) могут отклонить жалобы пациентов или переосмыслить их как признак того, что терапия работает.
Разработка модели оценки
Исследовательская группа Бриттона следовала 24 текущим рекомендациям по мониторингу вреда, чтобы оценить природу и частоту побочных эффектов, связанных с медитацией, в программах, основанных на внимательности. Участники исследования были представителями типичных медитирующих в США: в основном женщины среднего возраста, ищущие способы самостоятельно справиться с легкими и тяжелыми уровнями тревоги, депрессии и стресса. После завершения одной из трех версий восьминедельной программы медитации осознанности участники были опрошены исследователем, не связанным с лечением, об их опыте, с 44 вопросами, основанными на предыдущем исследовании проблем, связанных с медитацией.
Чтобы более точно и тщательно отразить точку зрения пациентов, это исследование позволило каждому участнику оценить эмоциональный тон или «значимость» каждого из 44 связанных с медитацией переживаний, а также влияние, которое оно оказало на их жизнь и функционирование. Задав участникам конкретные вопросы о продолжительности и воздействии, исследователи смогли дифференцировать временный стресс, побочные эффекты негативного воздействия и «длительные негативные эффекты». Таким образом, исследователи стремились уточнить, какие эффекты воспринимались как «неблагоприятные» в каждом конкретном случае.
Чтобы приспособиться к различным определениям вреда, результаты были представлены по уровням серьезности от «преходящего дистресса во время медитации» (то есть временного) до «стойких нарушений в функционировании» или «длительных негативных последствий».
«Что» так же важно, как и «как».
По словам Бриттона, значение исследования зависит не только от того, что было обнаружено, но и от того, как оно было обнаружено.
«Например, тот факт, что медитация может вызывать измененные состояния, не является новостью: это то, о чем люди говорили на протяжении веков», - сказал Бриттон. «В чем мы не очень хорошо разбираемся, так это в измерении воздействия и значимости этих состояний на отдельных участников».
Из 96 участников 58% сообщили по крайней мере об одном побочном эффекте, связанном с медитацией, который варьировался от постоянной гиперчувствительности и кошмаров до повторных травм. Неблагоприятные эффекты, связанные с медитацией, отрицательно влияющие на функционирование, наблюдались в 37% выборки. У шести процентов выборки наблюдались «длительные негативные последствия» или нарушения в функционировании, продолжавшиеся более одного месяца. Примечательно, что, по словам исследователей, этот показатель аналогичен показателям других психологических методов лечения.
В исследовании эффекты, связанные с медитацией, с негативным воздействием, как правило, были связаны с признаками так называемого дисрегулируемого возбуждения - например, участники сообщали о чувстве беспокойства, гиперстимуляции, эмоциональной унынии или отключении после медитации.
По словам Бриттона, это важно для инструкторов и участников, потому что, в отличие от переживаний тревоги или бессонницы, чувство диссоциированности или эмоциональной остановки не всегда воспринимается как неприятное и может принести некоторое облегчение, особенно для человека, страдающего сильное беспокойство. Тем не менее, в исследовании это чувство диссоциации, как правило, предсказывало более значительные и длительные нарушения в функционировании.
«Именно здесь становится важным различие между валентностью и воздействием, потому что валентность или эмоциональный тон опыта в то время может не вызывать особого беспокойства», - сказал Бриттон. «Медитирующих часто учат переоценивать свой опыт как не вызывающий проблем и принимать его таким, какой он есть. Наши результаты в основном говорят о том, что когда дело доходит до диссоциации, этот подход не сработает».
Бриттон и его коллеги также обнаружили, что открытый вопрос «Были ли у вас какие-либо неожиданные, неприятные, неблагоприятные или сложные переживания в результате практики медитации осознанности во время или после программы?» занижает истинную ставку на 70%, подтверждая неадекватность открытых вопросов по сравнению с конкретными.
В исследовании делается вывод о том, что активный ингредиент этих терапевтических программ, а именно практика медитации осознанности, может быть связан как с кратковременным стрессом, так и с длительным негативным воздействием на жизнь и функционирование. Бриттон сказал, что важно отметить, что побочные эффекты и преимущества не исключают друг друга: многие из тех же участников, которые сообщили о побочных эффектах, также сообщили об улучшении депрессии.
Бриттон отметила, что цель исследования, а также ее более широкого исследования, состоит не в том, чтобы препятствовать программам медитации, основанным на осознанности, а в том, чтобы получить результаты как о положительных, так и о отрицательных эффектах, чтобы медработники и медитирующие могли принимать обоснованные решения. .
В качестве примера она сравнила внимательность с аспирином. Эта аптечка может вызвать тошноту, изжогу и спазмы желудка, а ежедневный прием аспирина может вызвать желудочно-кишечное кровотечение у некоторых людей. Но эти потенциальные побочные эффекты не умаляют многих преимуществ аспирина. Вместо этого подробные знания о преимуществах и рисках позволяют практикующим давать образованные, эффективные и безопасные рекомендации конкретным пациентам.
«Это то, чего нам нужно достичь и с внимательностью», - сказал Бриттон. «Наше исследование - это попытка привести мониторинг вреда к стандартам других методов лечения, чтобы медработники могли выявлять события, требующие мониторинга и вмешательства, чтобы максимизировать безопасность и эффективность медитации, основанной на осознанности».