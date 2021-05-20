Что такое водяной кефир: рецепт уникального напитка комбучи

Подвинься, чайный гриб. В городе появился новый пробиотический напиток для здоровья: водный кефир.
Водный кефир - это отжим на «обычном» кефире. Традиционно кефир готовят из ферментированного молока. С другой стороны, водный кефир - это веганская альтернатива, не содержащая молочных продуктов. Вместо молока делают водный кефир путем заквашивания воды с кефирными зернами. На самом деле это не зерна, а скопления бактерий и дрожжей, напоминающие зерна.
В результате ферментации воды с кефирными зернами получается напиток, похожий на чайный гриб, богатый полезными кишечными бактериями, но без алкоголя и напитка, что делает его отличным напитком для здоровья как для детей, так и для взрослых.
Водный кефир: лучшая альтернатива чайному грибуКомбуча - это газированный кисло-сладкий напиток, приготовленный путем ферментации чая. Многие говорят, что он помогает облегчить или предотвратить широкий спектр проблем со здоровьем, от выпадения волос до рака. Хотя его исследования используют в качестве лечебного напитка уже около 2000 лет в Восточной Азии и Европе.
Но чайный гриб имеет свои, содержащиеся в нем кофеин и алкоголь могут мешать людям его в свой рацион. Сделать это также может быть непросто для новичков.
Вот чем кефир отличается от чайного гриба или даже лучше него:
1. Сделать проще
Вы можете приготовить собственный водный кефир всего из трех простых ингредиентов: кефирных зерен, воды и сахара. Не беспокойся об этом кусочке сахара. Сахар используется бактериями для ферментации, поэтому в готовом напитке будет очень мало сахара. Как правило, чем дольше вы ферментируете, тем меньше у вас будет сахара.
2. В нем нет кофеина
Комбуча делается с чаем, который содержит кофеин. Поэтому чайный гриб всегда будет содержать кофеин. Хотя это немного, кофеин все равно может накапливаться, если вы часто пьете чайный гриб. Поэтому, если вы пытаетесь избежать употребления кофеина или уменьшить его потребление, водный кефир - это здоровый напиток для вас.
3. В нем нет алкоголя
Чайный гриб также содержит небольшое количество алкоголя, максимум 0,5 процента для бутылок, распространяемых по всей стране. Это немного, но все же может отпугнуть людей, которые предпочли бы безалкогольные напитки. Напротив, водный кефир не содержит спирта.
Как приготовить водный кефирВодный кефир - один из самых простых в приготовлении пробиотических напитков. Вам понадобятся кефирные зерна, которые вы можете найти в Интернете или в магазинах здоровой пищи, мелкоячеистое ситечко для удаления крупинок и баночка для хранения водяного кефира.
Ингредиенты:
- 4 стакана воды комнатной температуры
- 1/4 стакана кефирных зерен
- 1/4 стакана сахара
Подготовка:
- Наполните банку емкостью полгаллона 4 стаканами воды комнатной температуры.
- Добавьте сахар, пока он не растворится. В качестве альтернативы вы можете использовать чистый фруктовый сок вместо сахара.
- Добавьте кефирные зерна. Неплотно накройте банку и оставьте при комнатной температуре на ночь или на 48 часов.
- С помощью мелкоячеистого сита удалите крупинки кефира. В этот момент можно пить водный кефир.
- Если вы хотите сделать второе брожение для большего вкуса и шипения, перелейте процеженную жидкость в другую банку со свежими размятыми фруктами, травами, экстрактом ванили и фруктовым соком. Плотно накройте и оставьте на 24 часа.
- Когда он станет газированным, поместите его в холодильник, чтобы он остыл. Подавать холодным.
Водный кефир по внешнему виду и вкусу напоминает чайный гриб, и он также предлагает более или менее те же преимущества, за исключением кофеина и алкоголя. Улучшите свое общее состояние здоровья, включив в свой рацион водный кефир.